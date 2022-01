Thaís Casalino: “Melissa Paredes me dijo que estaba separada de Rodrigo Cuba antes del ampay”

El lunes 10 de enero, Mujeres al mando emitirá la entrevista completa de Melissa Paredes, quien contará su verdad de toda la polémica desatada tras su ampay con Anthony Aranda, lo cual provocó el rápido divorcio entre la modelo y Rodrigo Cuba.

Para esta nota de Latina, Thaís Casalino fue la encargada de conversar con la exconductora de América hoy. La periodista contó que la ex reina de belleza le pareció sincera con sus declaraciones y que esta le aseguró que ya estaba separada del futbolista antes que se difundiera las imágenes con el bailarín.

“Es la primera vez que yo tengo un acercamiento con Melissa y me pareció, de primera impresión, una chica valiente, segura de sí misma y luego, cuando la fui conociendo a lo largo de la entrevista, me pareció que era real y que quería contar su verdad, su historia, su versión”, dijo a Trome.

“Se lo pregunté también (sobre contradicciones en Mujeres al mando). Me dijo que se sintió vulnerada en ese momento, supongo que, después de una situación así, estaba como en shock y no supo construir adecuadamente sus argumentos. Ella pensó que le iban a dejar un espacio para poder hablar y, sin embargo, lo que hicieron, como lo dice en la entrevista, fue juzgarla y atacarla de frente. Ella dice que estuvo de cuatro a cinco días en shock porque no entendía lo que estaba pasando porque su verdad es la que siempre ha dicho desde el comienzo: Que estuvo separada (antes del ampay)” , añadió.

Thaís Casalino pide no atacar a Melissa Paredes

Thaís Casalino lamentó los duros comentarios de los usuarios en redes tras la promoción de la entrevista a Melissa Paredes. La conductora de Mujeres al mando pidió que no ataquen a la modelo.

“He visto todos los comentarios después del lanzamiento de la promoción y son terribles, y son mujeres las que escriben. Lo único que pedimos es que la escuchen y después saquen sus propias conclusiones, pero no de frente ataques, señales y lapides a una persona... no es justo que te quieran invalidar por un hecho que ni siquiera sabemos en el contexto en que ha ocurrido, solo ella (Melissa) y él (Rodrigo Cuba) lo saben”, señaló.

Melissa Paredes confirma relación con Anthony Aranda

En el adelanto que presentó Mujeres al mando, Melissa Paredes confirmó que Anthony Aranda ya es su pareja oficial.

“Hace un mes somos enamorados”, se le escuchó decir a la exconductora en el adelanto el espacio de Latina.