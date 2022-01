Maricielo Gamarra tras dejar reality: “Me voy con aprendizajes y vivencias inolvidables”

Maricielo Gamarra, finalista de Miss Perú 2020 y representante del Miss Grand Internacional, fue eliminada del reality latinoamericano Por amor o por dinero a poco de emitirse la gran final. La modelo estaba participando de este programa al lado del mexicano Anthony Cruz, el último fin de semana.

Tras las votaciones de sus compañeros, finalmente se decidió separarlos de la competencia. De esta manera, tuvieron que dejar el ‘oasis’, lugar donde se desarrollaban los hechos.

La joven de 26 años no se fue sin antes enviar un mensaje a todos los presentes. Agradeció la oportunidad que le dieron para participar y tener al lado a grandes personas.

“Agradezco a todos por haberlos conocido. No me voy con ira ni con rencor, es lo menos que tengo en el corazón. Es más, quiero aprovechar para desearle éxito a cada pareja”, expresó Gamarra.

“No tengo más que palabras de agradecimientos por toda esta experiencia que he vivido. Me he conocido más, he visto qué habilidades tengo, qué debo mejorar, y sobre todo cuánta fuerza mental uno debe tener en este tipo de competencia”, agregó.

Se pronuncia en redes sociales

Así también, decidió dejar un mensaje en su cuenta de Instagram para sus seguidores.

“Qué gran experiencia. Agradezco a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes de este proyecto. Me voy feliz, con mucho aprendizaje y vivencias inolvidables que siempre llevaré en mi corazón ”, puso la joven acompañando el post con un video de su participación en Por amor o por dinero.

Mensaje de Maricielo Gamarra. Foto: captura/Instagram

Retiran corona a Maricielo Gamarra

A finales de mayo del 2021, Jessica Newton anunció el retiro de la corona de Miss Grand Perú a Maricielo Gamarra. Esto se dio tras la difusión de imágenes donde participa en reuniones sociales en plena pandemia.

“Hoy por la mañana me acaba de llegar este video y no me parece gracioso que alguien sea tan irresponsable de ir en contra de las normas de la organización, mucho menos que se aparezca ayer después de haber estado con toda esa gente”, dijo en aquel entonces la directora de Miss Perú.