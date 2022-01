Lorena Álvarez revela detalles sobre su boda con el director Álvaro Sarria: “Es el amor de mi vida”

Suenan las campanas. Lorena Álvarez compartió hace tres días el video donde su pareja desde hace casi tres años, el director audiovisual Álvaro Sarria, le pide matrimonio durante sus vacaciones en una casa de playa. Inmortalizó el momento en una publicación de Instagram con la siguiente descripción: “¡Claro que yes! Contigo hasta el infinito. Siempre fuiste tú”.

Ahora, la periodista de Latina aprovechó el tiempo libre para responder varias de las preguntas y curiosidades que tienen sus seguidores sobre la futura boda. Una de las más resaltantes fue cuando le consultaron si Álvaro Sarria era el amor de su vida. “Sí es el amor de mi vida porque es la persona que va de acuerdo a mis valores, a mi manera de pensar, a lo que yo espero de un hombre; entonces reúne todo eso y más” , comentó contenta.

La romántica pedida de mano de Alvaro Sarria a Lorena Álvarez se habría llevado a cabo el último miércoles 5 de enero. Foto: composición Instagram

Asimismo, varias de las consultas eran para conocer detalles sobre la celebración: dónde sería, cómo sería y cuándo se llevaría a cabo. Sin embargo, Lorena Álvarez comentó entre risas que si bien ya tienen una fecha definida y saben dónde desean realizarlo, todavía se mantendrá esto en secreto. “Tenemos una fecha pensada, que nosotros queremos porque tiene un significado especial, pero todavía no se las voy a contar (...) Influencer que se respeta genera intriga”, dijo a modo de broma.

Seguidores sugieren que Lorena Álvarez se case en el Matute

Fueron decenas de preguntas las que la escritora respondió en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 200 mil seguidores. Una de las más graciosas fue cuando le sugirieron que se case en el estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. Sin embargo, Lorena negó la posibilidad.

"Si es el amor de mi vida porque es la persona que va de acuerdo a mis valores, a mi manera de pensar, a lo que yo espero de un hombre", dijo Lorena Álvarez. Foto: Lorena Álvarez/Instagram

“Yo soy de Alianza Lima, Álvaro es de Cristal, se imaginarán que ni a balas se casará en Matute, además queremos algo chiquito, se vería más vacío”, expresó alegre.

Reveló cómo conoció a su novio

Lorena Álvarez se encuentra más feliz que nunca. Siguiendo con las stories de Instagram, siguió dando detalles sobre su relación con el director Álvaro Sarria. Comentó que la boda se llevará a cabo por civil, ya que ella ya se casó por religioso años atrás. “No me puedo casar por la iglesia porque yo ya me casé por ahí. Yo estoy divorciada. Me casé en el 2010, imagínense, a los 25 años”.

Asimismo, reveló que si bien está a punto de cumplir tres años con su novio, se conocen desde hace más de una década. “Nos conocimos hace 17 años. Nos conocimos en la universidad, él era mi profesor y yo era la alumna. Terminé la universidad, cada uno siguió con su vida, y hace tres años decidimos iniciar una relación”, comentó la periodista.