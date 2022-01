Juliana Oxenford se molesta con Pedro Castillo por referirse a Lima en mensaje tras temblor

Juliana Oxenford no le pasa ni una a Pedro Castillo. Es así que no calló su molestia hacia el presidente, quien escribió en sus redes sociales un mensaje de serenidad para la comunidad limeña que sufrió con un temblor de 5.6 grados de magnitud en pasado viernes 7 de enero.

En ese sentido, le respondió al tweet del político afirmando: “¿Qué es el pueblo peruano para usted señor presidente?, difícil saberlo porque usted no concede entrevistas, pero siempre es pueblo peruano. ¿Por qué no se dirige a Lima?”. Asimismo, la periodista añadió: “Él no puede decir pueblo limeño, ciudadanos limeños, compatriotas míos de la capital. Él cree que Lima lo odia y que la provincia lo ama y más confundido no puede estar... Que lo asesoren mejor al presidente. Si no habla, ya es su problema, pero si encima lo único que hace es tuitear y lo hace mal, da bronca”.

El primer mandatario peruano escribió en su cuenta de Tiwtter: “Pueblo peruano, mantengamos la calma, pero estemos prevenidos ante cualquier otra réplica. Con las debidas precauciones, cuidemos a nuestras familias: a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Como Gobierno, estamos monitoreando para salvaguardar a la ciudadanía”.

Juliana Oxenford indignada con Paolo Guerrero por fiesta de cumpleaños

La comunicadora Juliana Oxenford aprovechó unos minutos de su programa para criticar el accionar de Paolo Guerrero al celebrar su cumpleaños a los grande en medio de una pandemia que no ha llegado a su fin.

Es por ello que acusó: “Lo vemos vestido de cowboy, feliz, está en todo su derecho de recibir su cumpleaños número 38, alegre, bailando con su novia, todo bien, pero estamos en una pandemia. ¿Por qué Guerrero sí y por qué el resto de peruanos no?”.

Juliana Oxenford está a favor de cierre de playas

Tras la medida que tomó el Estado peruano de cerrar las playas limeñas por fiestas de fin de año con la finalidad de seguir expandiendo el contagio en nuestro país, la periodista Juliana Oxenford se mostró a favor de dicha medida.

En ese sentido, aclaró: “Algunos dirán ‘cómo nos van a malograr el Año Nuevo’. No. El Año Nuevo se malogra si te contagias, si contagias a tu familia, a tus amigos. No somos responsables, no nos portamos bien y esa es la verdad”.