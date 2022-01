James Corden revela en Instagram que se ha contagiado de coronavirus

Durante el pasado viernes 7 de enero, el presentador James Corden anunció que dio positivo por COVID-19 a través de su cuenta en Instagram. El conductor de The late late show también aclaró cuáles son las medidas que tomará con respecto a su show, mientras se recupera.

En primer lugar, el también actor ha decidido las próximas ediciones de su programa, con el fin de no exponer a su equipo de producción:

“Acabo de dar positivo en la prueba de COVID-19. Estoy completamente vacunado, reforzado y, debido a esto, tengo la suerte de decir que me siento completamente bien. El programa estará fuera del aire durante los próximos días”, escribió.

James Corden reveló que se contagio por Coronavirus. Foto: Instagram James Corden

El conductor del segmento Carpool Karaoke también invocó a sus fanáticos a que hagan todo lo posible para mantenerse saludables y evitar el aumento de contagios por la variante ómicron.

St. Vincent sobre Paul McCartney en The late late show : “Era el hombre más encantador del planeta”

La cantante St. Vincent ha emocionado a los fanáticos de The Beatles al hablar sobre la llamada telefónica que recibió de Paul McCartney después de participar en una de sus grabaciones. Durante la edición pasada de Late Late Show, la artista describió al músico como “el hombre más adorable del planeta”.

Además, recordó cómo McCartney se puso en contacto con ella inesperadamente luego de que contribuyera con un remix de su canción “Women and wives” para el disco McCartney III el año pasado.

“Envié la canción y estaba nerviosa al escuchar lo que pensaría Paul. Luego, estaba conduciendo por la ciudad y vi este número aleatorio de Inglaterra. Así que tomo la llamada y es Paul McCartney (...) Me llamó, y era el hombre más encantador del planeta”, le dijo a Corden.

Kristin Davis le dijo a James Corden casi interpretó a Monica Geller en Friends

Durante el pasado jueves 16 de diciembre, Kristin Davis, quien interpretó a Charlotte York en Sex and the city, fue invitada a The late late show. En esta oportunidad, la actriz aprovechó para compartir la anécdota de cómo hizo una audición para el papel de Monica Geller, aunque finalmente fue Courtney Cox quien se lo llevó.

“Creo que era una de las 8.000 jóvenes que leían para Mónica”, compartió Kristin en la entrevista. La actriz dijo que ella y Courtney se hicieron amigas porque llevaban clases de yoga juntas. Lo más curioso del relato fue que se enteró que su colega había conseguido el papel cuando la acompañó a comprar un auto.

Courtney invitó a Kristin y a otros compañeros de la clase de yoga a comprar un Porsche, ya que acababa de filmar un piloto con el que “se sentía realmente bien”, dijo Kristin.