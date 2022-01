Elías Montalvo responde fuerte y claro a seguidor que le preguntó sobre su orientación sexual

El tiktoker Elías Montalvo, quien luego de lograr la victoria en un concurso de baile en Esto es guerra, pudo convertirse en un ‘guerrero’ y logró que su nombre suene en el mundo de la farándula. Ahora que el reality de América TV no se emite durante el verano, el joven influencer se mantiene activo en sus redes sociales y aprovecha para conversar con sus seguidores.

En 2021, estuvo involucrado en varios hechos polémicos, entre los de que destaca la estrepitosa caída que tuvo en el mes de septiembre, donde después de perder en un circuito de altura terminó cayendo desde una altura de 40 metros. Luego, fue relacionado sentimentalmente con el productor del programa, Peter Fajardo y con un modelo mexicano.

Recientemente, Elías dejó que sus seguidores le pregunten sobre diferentes temas acerca de su vida mediante una caja de comentarios habilitada en las historias de Instagram, plataforma donde cuenta con más de 100.000 seguidores. Entre las decenas de consultas, el influencer respondió acerca de su orientación sexual, tema del cual no había hablado hasta el momento.

“Bro, con mucho respeto, ¿por qué no hablas de tu orientación sexual?”, le consultó un curioso seguidor. Frente a ello, Montalvo le respondió: “Con mucho respeto, te voy a responder y pues nada, no tengo ningún problema con eso, pero creo que para mí no es el momento de hablar sobre eso así que también creo que se debe respetar eso. No me gusta hablar mucho de mi vida privada”, expresó.

De esta forma, reafirmó que sus seguidores serán los primeros en conocer cuando se encuentre saliendo con alguien, y destacó que espera que este 2022 sea un año de mucho amor y que deja abierta la posibilidad de enamorarse.

Gigi Mitre bromea sobre posible conducción de Elías Montalvo en EEG

La conductora de Amor y fuego, Gigi Mitre, dio declaraciones sobre el conocido tiktoker durante una de sus predicciones para el 2022.

“Yo creo que va a estar el otro año. Seguro lo ponen de capitán o seguro reemplaza a Gian Piero”, comentó Gigi a modo de broma.

Mario Hart pide disculpas a Elías Montalvo

El chico reality Mario Hart aprovechó la final de Esto es guerra para enmendar sus errores. Se disculpó con el tiktoker Elías Montalvo, a quien le tiró una cachetada a modo de represalia por un “tortazo” en la cara que el joven influencer le propinó durante un juego.

Mario Hart y Elías Montalvo se ríen del incómodo momento que pasaron cuando el piloto le dio un cachetadón. Foto: Instagram/Mario Hart/Elías Montalvo

Por este hecho, ambos se llevaron el título como mejor tortazo del año y recibieron un galardón. “Quiero aprovechar para pedir disculpas, ahora que acabo de ver, creo que me excedí un poquito, un poquito nada más. No, sí me excedí... Te invito a comer a mi casa”, comentó Hart.