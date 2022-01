Daniela Darcourt aclaró que bromeó con el tema de la virginidad

Daniela Darcourt comentó la publicación que realizó un diario local que confesaba que la salsera era virgen a sus 25 años. Es por ello que decidió parar a las bromas y aseveró: “Familia... Ya no es el día de los inocentes. Con la cara que me manejo la gente no se cree el cuento ya. Era una broma, por Dios”.

Es por ello que el periodista Samuel Suárez comentó: “Jajaja, ya decía qué raro el titular”, acompañado de unos emoticones de risas. Este rumor se viralizó después que la cantante sea cuestionada por ser parte de la fiesta del deportista Paolo Guerrero como invitada y artista al hacer bailar a todos en dicha reunión.

Daniela Darcourt sigue anhelando ser madre en un futuro

Como en muchas entrevistas anteriores, la empresaria Daniela Darcourt volvió a reafirmar su compromiso con su mayor sueño en la vida, ser madre de un bebé. Eso lo aseveró después de que una seguidora le cuestionara: “Aparte de ya haber hecho realidad el ser una brillante cantante, ¿tienes otro sueño que anhelas cumplir?”.

Es por ello que manifestó: “Creo que mi más grande anhelo es ser mamá. No sé si será este año, el que viene o el próximo. Aún hay muchísimo por trabajar”.

Daniela Darcourt se declara fanática de la madre de Paolo Guerrero

La salsera Daniela Darcourt confesó que la razón más importante por la que asistió a cantar a la fiesta del futbolista Paolo Guerrero fue para conocer a su madre, conocida en el medio como Doña Peta.

En ese sentido, señaló: “Una mujer bella y una madre excepcional. Cuidando siempre de su gran hijo. Un placer compartir y conocerla, Doña Peta querida. También soy su fan”.