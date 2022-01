Andrea San Martín: Juan Víctor Sánchez lamenta no ver a su hija porque lo denunciarían

No se dan tregua. Cuando parecía que la ex chica reality Andrea San Martín y su expareja Juan Víctor Sánchez habían llegado a un buen acuerdo por el bien de su menor hija, el ex tripulante de cabina sorprendió a sus seguidores al revelar que si frecuenta el mismo lugar que su heredera podría ser denunciado por la madre de ella. En ese sentido, aseveró: “Estábamos a punto de ir al Fundo Odría, pero me entero que está la gorda (su hija) ahí y, lamentablemente, tengo que cambiar mis planes para evitar ser denunciado nuevamente (...)”. Horas antes, la exconductora de La banda del Chino posteó unas historias donde se puede ver a sus hijas jugando en un club campestre. VIDEO: Instagram de Juan Víctor Sánchez