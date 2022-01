Alfonso Herrera advierte a los actores de Rebelde en Netflix: “Revisen bien sus contratos”

El pasado 5 de enero se estrenó Rebelde, la nueva producción que Netflix lanzó como parte de la continuación de la recordada novela mexicana protagonizada por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

Tras varios días de darse a conocer los ocho capítulos de la primera temporada, uno de los integrantes originales dio su descargo y envió una advertencia a los nuevos actores para que no cometan los mismos errores que los antiguos protagonistas.

Este domingo 9 de enero, Alfonso ‘Poncho’ Herrera compartió un post de Netflix sobre la serie Rebelde y escribió un explosivo mensaje en la publicación. Él felicitó este nuevo proyecto, pero aconsejó a los jóvenes talentos que revisen bien sus contratos.

“¡Todo el éxito del mundo! Consejo: revisen bien sus contratos”, señaló Herrera en Twitter.

Alfonso Herrera lanza advertencia a actores de Rebelde. Foto: captura/Twitter

¿Por qué Alfonso Herrera lanzó advertencia a los actores de Rebelde?

El comentario de Alfonso Herrera tiene un motivo. A fines de diciembre, Dulce María, quien dio vida a ‘Roberta’, contó que, a pesar de todo el trabajo que hacía ella y sus compañeros en la telenovela Rebelde, además de los conciertos, ganaba muy poco.

“En Rebelde, no (ganaba mucho), pues yo estaba... bueno, no solo yo, todos. Nos bailaron bien bonito. Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, dijo en una entrevista con Yordi Rosado.

RBD se volvió a reunir para concierto

Después de 12 años, los integrantes de la agrupación mexicana RBD se volvieron a juntar para ofrecer un concierto el pasado 26 de diciembre del 2020.

Anahí, Christian Chávez, Christopher Von Uckerman y Maite Perroni hicieron vibrar a sus millones de fans a pesar de las ausencias de Alfonso Herrera y Dulce María.