Tapir 590: ¿qué es de la vida del popular ‘Claro pe, mascota’ a 3 años de su corta carrera?

Tapir 590, ‘Quinientos noventa’ o simplemente ‘Claro pe, mascota’ son los sobrenombres con los que se hizo conocido el youtuber Oliver Ramos, quien saltó de las redes sociales a la farándula peruana. Sin embargo, la corta carrera del joven en el medio artístico llegó a su fin cuando él mismo anunció que se retiraría de las redes sociales, lo que generó tristeza entre sus seguidores.

Muchos se han preguntado cómo se hizo conocido el popular Tapir 590, o por qué lleva ese número junto al nombre de un animal. Pues, el youtuber se popularizó entre los usuarios con su célebre frase “Qué vas a saber tú, pues, mascota”, cuando nadie le quería comprar un calzado a un elevado precio.

El controversial personaje era miembro de un grupo de ventas en Facebook y se encontraba ofreciendo unas zapatillas a 590 soles. Sí, dicho número con el que fue reconocido días después de su polémico post de venta. ¿Y por qué ‘Tapir’? Simplemente, los creativos en memes fueron los responsables del sobrenombre de Ramos. Luego de su popularidad, fue invitado a diferentes programas humorísticos e incluso se atrevió a lanzar un tema musical, tras ello, tomó la decisión de ya no seguir divirtiendo a los cibernautas.

Youtuber incursionó en la música urbana

El personaje de YouTube llegó como invitado al programa El reventonazo de la chola e irrumpió con un divertido sketch sobre el cumpleaños de Brunella Horna. Tras aparecer en el set de televisión, Tapir 590 empezó a entonar la canción “X”, de Nicky Jam y J Balvin, y por primera vez mostró su habilidad para el canto, además de atreverse a realizar el ‘paso de la mascota’, lo que hizo a reír a los presentes.

Peruano anuncia su retiro de las redes sociales

El youtuber, quien llamaba a sus seguidores ‘mascotas’, utilizó su canal en la plataforma de videos para anunciar una triste decisión para sus fans. Tapir 590 decidió revelar la verdadera razón por la que ya no comparte contenido en sus redes sociales y recibió el respaldo de los usuarios, quienes nunca dejaron de seguirlo a pesar de su ausencia. “Ya no haré más videos por tiempo, porque muchos están aprovechándose de mi nombre para facturar y esto no lo voy a permitir”.

Tapir 590 realiza saludos personalizados para todo tipo de ocasión. Foto: captura YouTube

¿Qué hace en la actualidad Tapir 590?

Hace 3 años que Tapir 590 dijo adiós a las redes sociales, aunque sigue con su mismo look y con unos lentes oscuros. Sin embargo, el youtuber regresó a su canal para contar que ahora se dedica a enviar videosaludos personalizados para cumpleaños, negocios y para día de los enamorados, a tan solo 20 soles. Además, su promoción es válida para el extranjero. Sin embargo, eso no es todo, Oliver Ramos ha lanzado tres temas musicales, los cuales llevan por nombre: “Quinientos noventa”, “Concha conchita” y “Rompe mascota”, este último tiene seis meses de haber sido publicado en la plataforma de videos.