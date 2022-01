Shirley Arica y la cálida bienvenida que recibió en Ecuador para participar en un nuevo reality

El nombre de Shirley Arica continúa sonando en el extranjero. Prueba de ello es que la modelo peruana, tras su salida de El poder del amor, ahora se pasea por las instalaciones de Ecuavisa, reconocida casa televisora ecuatoriana. La influencer sorprendió al anunciar que sería la nueva integrante del reality La nueva estrella del programa En contacto.

Es por ello que los seguidores de Shirley en el país hermano no dudaron en expresarle su cariño desde su llegada al aeropuerto de Ecuador. Así lo demostró la peruana en sus redes sociales a través de un video que compartió desde una página de fans.

“El público en Ecuador tiene mucho cariño a nuestra hermosa Shirley Arica”, se leía junto al mencionado clip.

Asimismo, se escuchaba a uno de los reporteros del programa En contacto, quien llegó a recibir a la modelo.

“El público la recibe con afecto, con fotos”, relataba el comunicador.

“Mi querida Shirley. Veo que todos sus fanáticos le quieren pedir fotos (...). Es una de las grandes postulantes para este nuevo reto que tiene aquí En contacto para convertirse en la nueva animadora”, continuó.

Arica, por su parte, se mostró emocionada por el recibimiento y la nueva oportunidad laboral en el extranjero.

“Para ser sincera, nunca he tenido experiencia en el ámbito de la conducción, pero nunca he dicho que no a una nueva oportunidad. (...) Yo feliz de estar aquí”, aseguró.

¿Qué hace Shirley Arica en Ecuador?

La modelo peruana viajó a Ecuador para formar parte de un nuevo reality del programa En contacto, en el cual tendrá la posibilidad de llegar a convertirse en la nueva conductora. El pasado jueves 6 de enero, el programa ecuatoriano recibió a la influencer en su set de televisión, donde participó en diferentes segmentos.

“Es una espectacular y controversial mujer, ha revolucionado las redes sociales porque su nombre está en todas partes. Es la quinta aspirante para ser la nueva estrella de En contacto. Peruana, encantadora y controversial”, fueron las palabras del conductor Henry Bustamante para presentar a la modelo.

¿Quiénes son las rivales de Shirley?

Para convertirse en la nueva conductora de En contacto, Arica tendrá que vencer a más de una postulante. Entre las personalidades más reconocidas están Virginia Limongi, Valeria Gutti y Carolina Aguirre.