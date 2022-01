Ruby Palomino pasó Navidad en cuarentena: “Apenas terminé El artista del año caí enferma”

Ruby Palomino y su madre contrajeron coronavirus días antes a fiestas de fin de año, por lo que no pudo celebrar su triunfo en El artista del año, ya que enfermó ni bien terminó el reality de talento. Tras varios días de estar en cuarentena, la cantante aseguró que superó la COVID-19, aunque lamentablemente no pudo compartir estas fechas importantes con su familia.

“No lo había dicho a nadie, pero apenas terminé ‘El artista del año’ caí enferma. Mi mamá y yo queríamos viajar a nuestra tierra para pasar las fiestas con la familia, pero la pasamos en cuarentena, tranquilas, viendo nuestras series, yo tocando instrumentos, un poco frustrada, pero también agradecida de que no me enfermé estando en el concurso porque no llegaba a la final. El lunes nos sacamos otra prueba y ya estamos libres del virus”, expresó en entrevista para Trome.

Además, la cantante reveló que había planeado celebrar con sus familiares su victoria en el programa de Gisela Valcárcel, pero empezó un año diferente al que había pensado. “Sí, ni siquiera he podido celebrar mi triunfo (de El artista del año)”.

Artista arremete contra quienes critican su género musical

Ruby Palomino respondió a sus detractores luego de haberse impuesto como ganadora ante Yahaira Plasencia. La intérprete de “Cholo soy” escribió un fuerte mensaje en el que dejó en claro que siempre mantendrá su esencia y amor por el rock en el escenario. “El concurso me ha sacado de mi zona de confort. La gente piensa y dice: ‘ay, pero si todo lo canta como rock’. A veces me río porque he tratado de mantener mi esencia, yo puedo cantar huayno, chicha o balada, no obstante, siempre tengo que mantener eso. Es fácil imitar al artista, pero tratar de hacer tuya la canción ha sido un reto para mí como artista, quiero explicarle eso a la gente”.

Ruby Palomino se impuso ante Yahaira Plasencia en la final de El artista del año. Foto: Instagram / GLR

Ruby Palomino reveló experiencias dolorosas en el amor

La cantante reveló en entrevista con La República su secreto mejor guardado. Ruby Palomino sorprendió al contar que fue infiel por venganza. “Me han sido infiel. Yo he sido infiel, en venganza, en piconería y sé que no lo volvería a ser. No puedo decir soy santa. Cuando se rompe la confianza, es porque lo he vivido. Sean sabios, aprendan de los errores de los demás, no metan la mano para quemarse en el fuego”.