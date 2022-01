Jazmín Pinedo revela que salió a la calle en ropa interior tras fuerte temblor: “Fue vergonzoso”

El temblor de magnitud 5.6 que se sintió durante la mañana del viernes 7 de enero en gran parte de la capital peruana asustó a buena parte de la población, y las figuras del espectáculo fueron la excepción. Prueba de ello fue lo relatado por Jazmín Pinedo, durante el programa +Espectáculos, horas más tarde de haber sentido el movimiento telúrico.

La ex chica reality conversaba con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz sobre sus experiencias con el reciente sismo, ante lo cual confesó avergonzada haberse puesto a buen recaudo, pero en ropa interior. “Lo mío fue vergonzoso”, admitió la presentadora

Jazmín Pinedo corrió a la calle en ropa interior tras fuerte sismo

“Yo de verdad les pido un favor a mis vecinos, a las seis personas que me crucé: no me graben, y si me grabaron, no lo suban, pues. Yo salí en sostén”, reveló Pinedo.

La conductora explicó que, debido al calor que siente por las noches producto del verano, ella y la amiga que se está quedando en su casa decidieron dormir con poca ropa.

“Laura se está quedando en mi casa unos días y estábamos ahí las tres: una en calzón, la otra también, yo en sostén, porque hacía calor. Como nunca durmiendo calatas”, siguió relatando la modelo.

Jazmín pide a sus vecinos que no publiquen sus videos

Jazmín dio más detalles de su reacción al momento de sentir el temblor y contó que fue su nana quien las alertó del sismo con un fuerte grito. Asimismo, hizo una petición en vivo a sus vecinos.

“Salimos al pasadizo y la gente salió y yo decía: ‘Dios mío, por favor, que no nos graben’. Agarré a Khalessi, mi hija es gigante, no sé cómo la levanté (...). Pero, por favor, si me grabaron, no lo suban, me moría de vergüenza”, agregó la influencer entre risas.