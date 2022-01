Deysi Araujo sobre temblor de 5.6 en Lima: “Pensé que los vidrios iban a reventar”

Deysi Araujo fue otra de las personalidades de la farándula peruana que la pasó mal durante el fuerte sismo de 5.6 registrado al noreste de Lima, el último viernes 7 de enero. La modelo reveló que se asustó mucho por el fuerte ruido que realizaron sus ventanas, ya que ella vive en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Te juro que me asusté, porque los vidrios de mi ventana empezaron a vibrar horrible y creí que iba a reventar. Estaba en mi sala, me había quedado dormida en el mueble y desde la sala llamaba a mi hijo y le pedía que fuera a ver a mi mamá, que ahora la tengo en mi casita cuidándola”, aseveró para Trome.

Asimismo, la influencer recordó que, ante estas situaciones, se debe tener lista la mochila de emergencia y, además, contó que por su zona no ocurrieron hechos lamentables. “Sí, vi en las noticias los deslizamientos, pero gracias a Dios no hubo víctimas. Eso sí, hay que estar atentos y tener nuestra mochila lista para salir de casa si las cosas se complican”, afirmó.

Flavia Laos terminó sin ropa en la calle durante fuerte sismo

Minutos después del movimiento telúrico que despertó a los ciudadanos de Lima y Callao, Flavia Laos contó el bochornoso incidente protagonizado junto a su madre. La actriz, producto de su miedo a los sismos, salió corriendo de su casa a la calle sin ropa. “He terminado en la pista sin ropa, y mi mamá tapándome, yo temblando con el corazón en la boca porque me dan demasiado miedo los temblores”, contó a través de sus historias de Instagram.

Jazmín Pinedo salió en ropa interior tras fuerte temblor

La conductora de +Espectáculos sorprendió al relatar cómo pasó el temblor de 5.6 de magnitud. Jazmín Pinedo reconoció estar muy avergonzada luego de haber salido en ropa interior a la calle. “Lo mío fue vergonzoso”, mencionó. “Yo de verdad les pido un favor a mis vecinos, a las seis personas que me crucé: ‘No me graben, y si me grabaron, no lo suban, pues. Yo salí en sostén”, señaló en medio de risas.