Carlos Carlín revela que le gustaría conducir un programa: “Me he quedado picón”

Carlos Carlín no descarta la idea de regresar a la pantalla chica como presentador de un programa; sin embargo, fue muy específico con la clase de formato que desea conducir. El actor asegura que le gustaría uno al estilo de Wantan night en señal abierta, ya que este llegó a su fin tras 7 años de haber estado al aire.

“Yo confío en que se pueda conseguir, no me quiero quedar tranquilo, me he quedado picón con el programa, me ha gustado mucho la experiencia y me gustaría replicarla. Ojalá que se pueda hacer en algún otro espacio y siempre conservando la calidad del producto y ofrecerle a la gente cosas distintas, que creo es un valor”, expresó para Trome.

Por otro lado, el conductor detalló que le dio tristeza tener que decirle adiós a su programa que era transmitido por la señal de Movistar Plus. “Yo me despedí con mucha pena de Wantan night después de 7 años porque me dejó la posibilidad de reencontrarme con la televisión, de hacer un programa del que me he sentido contento, orgulloso, feliz. Además, le dio espacio a un montón de gente que no tenía dónde mostrar su talento y haber creado un espacio de calidad, donde la gente se sentía cómoda y donde cualquier artista internacional que pasaba por el Perú iba al programa”.

A Johanna San Miguel le gustaría conducir EEG con actor

Los artistas pisaron el set de En boca de todos el pasado 30 de noviembre para someterse a las curiosas preguntas de los conductores del programa de América televisión. En el cuestionamiento apareció una duda y desearon despejarla con el productor de teatro, la cual se trataba sobre la idea de presentar Esto es guerra al lado de su mejor amiga. De inmediato, Johanna San Miguel aseguró que le gustaría conducir el reality de competencia junto a Carlos Carlín. “No tendría mejor dupla que tú”, aseveró en medio de risas.

Carlos Carlín descarta su posible ingreso a Esto es guerra

El nombre del actor sonó mucho para que sea el próximo conductor de Esto es guerra; no obstante, Carlos Carlín descartó la idea de presentar el programa de competencia junto a Johanna San Miguel porque no es lo suyo. “Yo estaría para conducir Esto es guerra senior o geriátrico. Ya me duelen los huesos, tengo cálculos renales y no estoy para corretear como los chicos del programa”.