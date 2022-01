Carlos Cacho: ¿quién es Erinson, pareja del famoso maquillador desde hace 7 años?

¿Carlos Cacho enamorado? A pesar de ser muy pocas las veces que el maquillador de las estrellas habló de su vida privada en la televisión, la periodista Milagros Leiva tuvo la oportunidad de entrevistarlo y consiguió obtener datos inéditos sobre la relación que tiene con su nueva pareja con quien, para sorpresa de muchos, ya tiene más de siete años.

Carlos Cacho y Erinson Robles no tiene ninguna foto juntos en sus redes sociales. Foto: INstagram/Carlos Cacho/Erinson Robles

El artista ha confesado que su entorno está compuesto por personas que estuvieron en los momentos más duros de su vida, como cuando estuvo preso en un penal. Es por ello que está con ese compañero: “Me tomó siete años llegar a este momento, con altas, con bajas, con pleitos, con llantos, con juramentos de ‘nunca más’, que ‘contigo ni a la esquina’, y a los meses volvíamos”.

PUEDES VER: Carlos Cacho celebró su cumpleaños número 50 en lujoso hotel del sur de Lima

¿Quién es Erinson?

Erinson Robles, de acuerdo al nombre que tiene en su cuenta de Facebook, es la persona con la que el jurado del programa de Gisela Valcárcel ha tenido buenos y malos momentos durante este periodo de tiempo. De acuerdo con sus propias declaraciones, la convivencia le ha hecho reflexionar mucho sobre el matrimonio y considera que no necesita de ninguna ley para que esté comprometido con su enamorado.

El joven nació en Chiclayo, pero vive en Lima por su trabajo. Tiene 33 años de edad y es padre de una menor de edad, situación que llevó a Carlos Cacho a cuestionarse acerca de la paternidad, tras lo cual llegó a la conclusión de que no quería adoptar hijos porque no está preparado para algo así.

En su cuenta de Instagram, Erinson Robles no tiene ninguna foto con el maquillador y, por ende, seguiría el ejemplo de su pareja, quien mantiene su vida íntima en privado. No obstante el artista sí tiene algunas fotografías en compañía de él, aunque no de ambos solos, sino siempre acompañados por alguien más.

Erinson Robles se muestra junto al equipo de las empresas de Carlos Cacho. Foto: Instagram/Erinson

Las imágenes de Robles sugieren que trabaja en las empresas de estética que tiene el amigo de Gisela Valcárcel. También queda implícito el hecho de que es conocido en los medios, ya que tiene varias fotos con artistas nacionales e internacionales.

Erinson Robles luce juntos a actrices mexicanas. Foto: Instagram/Erinson

Carlos Cacho celebró su cumpleaños en lujoso hotel

50 años no se cumplen dos veces en la vida y eso Carlos Cacho lo sabe mejor que nadie. Es por ello que hace unos días celebró por todo lo grande una fiesta para conmemorar haber llegado al medio siglo de edad.

Carlos Cacho compartió con sus seguidores su felicidad tras cumplir un año más de vida. Foto: Carlos Cacho/Instagram.

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, el artista agradeció el cariño de todos los que lo acompañaron en su día especial. Asimismo, recibió el amor de sus seguidores en los comentarios.

Carlos Cacho ‘aseguró' que Josetty Hurtado está embarazada

El maquillador Carlos Cacho bromeó a su amigo Andrés Hurtado al afirmar que su hija Josetty estaría embarazada, con lo cual el conductor se convertiría muy pronto en abuelo.

El comentario no fue bien recibido por el polémico presentador, quien lanzó insultos y negó la posibilidad de que él se pueda convertir en abuelo por parte de sus hijas. Incluso aseveró que “si ella se embaraza, yo me muero”.