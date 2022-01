Andrés Hurtado sobre el fin de contrato de Dalia Durán: “Le agradecí por sus servicios”

Andrés Hurtado volvió a Panamericana TV con un renovado programa. En una entrevista para el diario la República, el ex comediante afirmó que luego de la salida de la cubana Dalia Durán, del programa sabatino, no volverá a renovarle el contrato.

“Con Magaly Medina, en su programa, cubrimos seis meses de contrato y acabó en diciembre y lo hicimos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha dedicación y acabó su contrato (...) le agradecí por sus servicios”, sostuvo frente a cámaras.

Por su parte, cuando le preguntaron si volvería a contar con ella, Andrés Hurtado dijo que no estaba en sus planes: “No, porque cada año renovamos, además Raúl y Álvaro me dijeron que estaban fastidiados porque hacía demasiadas menciones. No, mentira. Sabe Dalia que la hemos tratado muy bien”, manifestó.

Andrés Hurtado confirma su ingreso a TV Azteca

Desde mediados del año pasado, el excomediante Andrés Hurtado confesó que se iría a tierras mexicanas para conducir su primer programa en el extranjero; sin embargo, nada llegó a concretarse.

El día de hoy, sábado 8 de enero, el conductor le contó al diario La República que su contrato ya está firmado y máximo en mayo de este año debutaría en un programa de TV Azteca sin dejar de lado Porque hoy es sábado con Andrés.

Dalia Durán agradece a Andrés Hurtado por el espacio en su programa

Después que acabara el contrato y la venezolana Dalia Durán se despidiera de la coconducción de Porque hoy es sábado con Andrés, la modelo solo tuvo palabras de agradecimiento para quien fue su jefe y le dio la mano en los momentos que más necesitó.

Al respecto, manifestó: “Es una persona a la que le tengo que agradecer mucho, sobre todo porque me apoyó en los peores momentos de mi vida. Acá lo cierto es que mi contrato terminó el 18 de diciembre y listo”.