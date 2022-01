Andrés Hurtado confirma su ingreso a la televisión mexicana: “En mayo estoy en Azteca”

A mediados de septiembre del 2021, Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños al anunciar su ingreso a TV Azteca, una de las grandes cadenas televisivas de México. Aquella vez, el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés fue recibido como una verdadera estrella a su llegada a dicho canal, ya que incluso condujo un auto Ferrari y fue paseado en helicóptero por la Ciudad de México.

Según las propias palabras del presentador, su arribo a esta cadena era inminente, pero con el correr de las semanas no hubo novedades. No fue hasta este sábado 8 de enero que el propio actor cómico confirmó que en mayo de este 2022 dará el gran salto a la televisión mexicana.

Andrés Hurtado confirma que en mayo del 2022 pasará a TV Azteca

La República pudo conversar con Andrés Hurtado en el set de su programa en Panamericana y confirmó que su nuevo espacio saldrá en un par de meses. El conductor nacional además agregó que estará al frente de dos shows, ya que Porque hoy es sábado con Andrés seguirá al aire.

“Nosotros firmamos el contrato, debo estar en Azteca en mayo. Tenía que haber salido en mayo del año pasado, pero por el COVID no se puedo salir, entonces estamos programando para mayo de este 2022. Voy a estar en dos programas, voy hacer Sábado con Andrés y voy a estar en México con otro programa”, indicó para este medio.

Andrés Hurtado descarta dejar el Perú tras su incursión en la televisión mexicana

Tras la confirmación de su ingreso a TV Azteca, Andrés Hurtado señaló que en los próximos meses alternará entre México y Perú. Sin embargo, el presentador aseguró que, en caso de tener que elegir un país dónde vivir, preferirá su patria.

“Voy a vivir allá, voy a vivir acá y voy a repartirme entre los dos. Ahora, si me da el cuerpo y la energía que quiero, extraordinario, si no, me debo quedar en uno de los dos países”, precisó.