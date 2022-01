Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu divierten a sus hijas haciendo plastilina casera

Andrea San Martín volvió recargada después de la pausa que se tomó para mantener alejada de las redes sociales tras estallar el escándalo con el padre de su hija menor, quien la acusó de violentarla y negarle ver a su pequeña. Es así que volvió a interactuar con sus seguidores y compartir su día a día con sus dos menores.

Durante la tarde, subió unos videos en los que muestra cómo prepara plastilina casera para sus dos herederas en compañía de su pareja Sebastián Lizarzaburu. Es así que inició las historias contando que el deportista había ido a buscar el último ingrediente que necesitaban para hacer su tarde más amena.

Minutos más tarde, Andrea San Martín enseñó la rutina que tiene para hacer dormir a sus pequeñas con un paso a paso. Así, fue mostrando cada una de las técnicas que aplicaba y explicando el por qué lo hacía para que tenga más sentido.

Andrea San Martín explica qué hizo durante el temblor en Lima

La ex chica reality Andrea San Martín explicó a sus seguidores cómo ella y su pareja, Sebastián Lzarzaburu, se han organizado para saber qué hacer en un caso de sismo fuerte y contó también el instinto que tiene una madre para proteger a sus hijos.

Al respecto, afirmó: “Ese video es la prueba de lo que siempre te dicen: ‘una mamá nunca vuelve a dormir’. No es porque no tenga tiempo de dormir, sino que su subconsciente no vuelve jamás a descansar porque está pendiente a cualquier movimiento. No importa qué tan cansada esté, el subconsciente de la mayoría de mamás es impresionante”.

Andrea San Martín mostró su nerviosismo al ponerse su dosis de refuerzo

La modelo Andrea San Martín confesó que le tiene mucho pánico a las vacunas. Por lo que el hecho de ponerse la dosis de refuerzo contra la COVID-19 no fue la excepción.

Es por ello que señaló: “Me da nervios porque con la Johnson literalmente pasé dos días o día y medio con escalofríos”, pero todo pasó cuando llegó el momento de inocularse y fue leve su sentir porque aseguró no haber padecido efectos secundarios.