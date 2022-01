¿Quién es Alessia Rovegno, la novia de Hugo García que sigue los pasos de las hermanas Cayo?

Alessia Rovegno es una de las hijas de la actriz Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno. La joven modelo estaba fuera del ojo público de la farándula local hasta que se confirmó su relación con el chico reality Hugo García. Forma parte del clan Cayo, una de las familias con mayor influencia y trayectoria artística del país, y ahora busca brillar con luz propia en la industria musical.

Es una artista en ascenso. Alessia cuenta con más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica contenido diverso. Recientemente, su nombre estuvo en varios titulares, ya que desde hace unas semanas comenzaron los rumores de un posible romance con el exparticipante de Esto es guerra, relación que ahora es confirmada y demuestran sus amor en las redes sociales.

Alessia Rovengo en Victoria’s Secret

En el año 2017, cuando apenas tenía 19 años, la joven modelo tuvo la oportunidad de ser aceptada como postulante a la gigante marca Victoria’s Secret y así poder desfilar por la, ahora extinta, pasarela de la que formaron parte íconos del modelaje como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Tyra Banks y Heidi Klum.

Alessia Rovegno es una modelo con proyección internacional. Foto: Alessia Rovegno/Instagram

De esta forma, Alessia Rovegno fue la segunda peruana en postular a la prestigiosa marca estadounidense, siendo la primera la top model Juanita Burga, quien lo intentó en el 2015 y, aunque no logró concretar el proyecto, sí logró conseguir la fama internacional posando para el lente de Mario Testino, Vogue, L’oreal Paris y Vogue.

Alessia Rovegno ha debutado como cantante y ahora realiza covers en versión cumbia junto a su hermana. Foto: Alessia Rovegno/Instagram

Sin embargo, en el 2019 la marca de lencería canceló su famoso desfile por varias razones. Algunas de las principales fue que el público consideraba el show como sexista y poco diverso ante la diversidad de cuerpos de las mujeres, preservando un estándar único e inalcanzable de belleza. Por ello, actualmente han anunciado a la actriz Priyanka Chopra y a la futbolista Megan Rapinoe como nueva imagen de la marca, derribando los estereotipos que solidificaron anteriormente.

Estuvo en la portada de la revista Cosas

Alessia Rovegno es una de las modelos peruanas con mayor proyección internacional. En 2018 fue la portada en la revista Cosas por Fiestas Patrias y vistió el uniforme de los Húsares de Junín. No obstante, en esa ocasión cientos de cibernautas la criticaron duramente y aseguraron que fue un error la selección de la modelo. Frente a ello, su tía, la reconocida actriz Stephanie Cayo no dudó en defenderla.

Alessia Rovegno fue la portada en la revista Cosas en 2018. Foto: Revista Cosas/captura

“Yo creo en un país lleno de contrastes. Como es la vida, como es el mundo. Yo he recorrido mucho este lugar donde vivimos y veo que hay una gran diferencia en las culturas que apoyan a sus hermanos, a sus paisanos, y los que sienten celos, indiferencia o rabia de sus triunfos”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, exhortó a que los peruanos cambien su mentalidad. “La separación no nos va a llevar a ningún sitio bueno del qué aprender. La unión, en cambio, nos hace más inteligentes, abiertos al cambio y a trabajar en equipo. Que uno/a sea blanca, rubia, amarilla, alta, o como sea tu físico, no te hace menos peruana/o. Al contrario, te abre al verdadero mundo de todos los contrastes que tenemos al ser un país multirracial” , continuó la publicación.

Su relación con Hugo García

El chico reality apasionado por los deportes extremos Hugo García actualmente se muestra enamorado de Alessia Rovegno. Como se recuerda, Hugo estuvo en una relación de más de 5 años con la influencer Mafer Neyra, y fue a inicios del 2021 que anunciaron su separación.

Tras varios meses de silencio, durante una entrevista para Estás en todas, el ‘guerrero’ contó detalles sobre su relación con la hija de Bárbara Cayo. “Tratamos de que sea todo súper íntimo, siempre he sido perfil bajo... He tratado de mantenerlo al margen, de cuidar nuestra vida privada y no exponer más de la cuenta”, comentó. Actualmente llevan un mes como pareja y Hugo ya ha conocido a la familia Cayo.

Su debut como cantante

Alessia Rovegno busca perfilarse como cantante. Hace tres meses estrenó su primer videoclip musical titulado “Un amor como el nuestro”, y actualmente ya cuenta con más de 100.000 visualizaciones. Asimismo, también realiza covers de diferentes canciones en versión cumbia junto a su hermana Arianna Rovegno en su cuenta de Instagram Alessia & Vambina.

Algunas de las más recientes son “Tacones rojos” de Sebastián Yatra, “Volví” de Bad Bunny y “Sejodioto” de Karol G. Sus videos han sido un éxito total al tener miles de likes y comentarios donde sus seguidores ansían más contenido.

¿Quiénes son sus padres?

Es hija de la actriz peruana Bárbara Cayo, una de las hermanas mayores del clan Cayo, y del empresario Lucho Rovegno, que cuenta con una Baguetería Pastelería Rovegno. Además, tiene dos hermanas.

Sus tías/o son las famosas actrices y bailarinas Fiorella Cayo, Stephanie Cayo y Max Cayo, quienes son reconocidos en el mundo del espectáculo en el país al haber participado en diferentes producciones. Stephanie es quien ha logrado trabajar en el extranjero en la película La fuerza de la naturaleza junto a Mel Gibson. Asimismo, su madre Bárbara fue parte de la recordada novela Torbellino.

Arianna Rovegno publica foto de su madre Bárbara Cayo cuando era joven. Foto: Arianna Rovegno/Instagram

Arianna Rovegno publicó en el 2018 una fotografía de sus padres cuando eran jóvenes y sorprendió a miles de usuarios. “¡Dios! Era una niña mi hermana. Tan linda y tu papá tan churro. Hay amores que se quedan en el fondo, como tatuados en lo más profundo y se hacen vivos cuando ves a tus hijos crecer con tanto de uno”, comentó Fiorella Cayo, quien tiene su exitosa escuela de baile llamada Dance Studio.