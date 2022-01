Yaco Eskenazi delata a Hugo García y Alessia Rovegno: “Hoy cumplen un mes”

¿Se le escapó? Yaco Eskenazi sorprendió a todos al revelar, casualmente, que este viernes 7 de enero Hugo García y Alessia Rovegno estarán cumpliendo un mes como enamorados.

Esto ocurrió durante una nota de Edson Dávila ‘Giselo’, cuando a Yaco, sin querer, soltó un comentario que nadie esperaba.

“Luchito, no me hagas bailar, a menos que me inviten a un matrimonio de las Cayo, te obligan, y al de Huguito, si me invita… hoy cumplen un mes. ¡Ala…! Huguito, disculpa, nadie va a querer ser mi amigo si sigo así”, señaló el ex chico reality.

“Seguimos con las primicias”, dijo Jazmín Pinedo entre risas. Inmediatamente, Natalie Vértiz quiso ayudarlo y le mandó un tierno mensaje: “No te preocupes, mi amor, yo puedo ser tu amiga eternamente, tu lover”.

Yaco Eskenazi cambia de look y Natalie Vértiz lo compara con Eminem

Gran sorpresa se llevaron Jazmín Pinedo y Natalie Vértiz al presentar la nueva edición de +Espectáculos este 6 de enero. Yaco Eskenazi apareció en el set de televisión con un renovado look y fue comparado con el intérprete de 8 millas por su propia esposa. “¡Ahí viene Eminem!”, dijo la exganadora del Miss Perú a modo de broma.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre la polémica fiesta de Paolo Guerrero?

Yaco Eskenazi no solo es un amigo cercano de Jefferson Farfán, sino también de Paolo Guerrero. Por ello, el ex chico reality evitó criticar al atacante nacional, quien recientemente recibió duras críticas tras celebrar su cumpleaños con una multitudinaria fiesta a pesar del aumento de contagios de COVID-19.

“Mi chamba no es criticar. Cada persona es dueña de sus actos y tiene todo el derecho de celebrar. No tengo nada que decir al respecto. Espero que la haya pasado bien”, dijo para El Popular.