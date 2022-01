Valeria Piazza y Brunella Horna graban TikTok con audio que envió la empresaria a Renzo Costa

Durante la edición de este viernes 7 de enero del programa Más Espectáculos, la conductora Valeria Piazza tuvo como invitada a la influencer y empresaria Brunella Horna, con quien aprovechó en grabar un divertido TikTok el detrás de cámaras.

La ex Miss Perú, decidió utilizar el famoso audio donde se escucha a una Horna más joven, quien dice entre sollozos: “Si no te nace de corazón escribir, no te ha nacido antes escribir; no lo hagas ahora. No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más y olvídate de mí” . Este momento se remonta al 2014, cuando participaba del desaparecido reality Bienvenida la tarde: la competencia.

Como se recuerda, en aquellos años la ex chica reality mantenía una relación con el famoso empresario Renzo Costa, dueño de una de las marcas de prendas de cuero más populares del país. Durante un programa de Magaly Medina, Horna reveló que tenía 16 años cuando conoció al magnate de la moda.

Asimismo, dijo que el diseñador fue su primer enamorado y estaba muy ilusionada, razón por la cual se mostró afectada cuando terminaron y, a raíz de ello, nació el polémico audio donde ella le pide encarecidamente a nivel nacional que no la vuelva a contactar. Sin embargo, ahora lo toma como broma y se encuentra feliz con el político Richard Acuña.

Valeria Piazza reveló detalles sobre la nueva temporada de EEG

Sorprendió a todos. La modelo Valeria Piazza se animó a dar algunos detalles sobre lo que será la nueva edición del reality de competencias Esto es guerra. Aseguró que habrá muchas sorpresas, como el regreso de personajes muy conocidos.

“Yo no miento ni vendo humo, se van a sorprender con este nuevo formato. Muchos no van a estar y creo que será un éxito rotundo”, mencionó.

Brunella Horna se llevó un gran susto tras el sismo de esta madrugada

Durante esta madrugada, los limeños sintieron un sismo de magnitud 5.6, con epicentro a 19 kilómetros del noroeste de la capital. Frente a ello, varios personajes de la farándula, entre ellos la conocida influencer, narraron cómo pasaron este movimiento telúrico.

“Llamé a Richard llorando, tenía mucho miedo, tengo mucho miedo a los temblores”, comentó Brunella Horna durante el programa Más Espectáculos.