Valeria Piazza sobre nuevos jales en Esto es guerra: “Regresarán personajes queridos de la TV”

Valeria Piazza retornó a la conducción de Más espectáculos el último 5 de enero tras haber estado en confinamiento preventivo por el contagio de COVID-19 de su novio. La presentadora de TV regresó recargada de energías y lista para hablar de las últimas novedades de la farándula, así como de las noticias más polémicas.

Este viernes, la ex Miss Perú sorprendió a su audiencia al compartir una reveladora información cuando se encontraba conversando en el set de su programa con sus compañeras Brunella Horna y Ximena Dávila sobre Hugo García, quien dijo que ya no formaría parte de Esto es guerra.

Valeria Piazza anuncia que nueva temporada de EEG tendrá muchos cambios

Luego de comentar dicha nota sobre la actual pareja de Alessia Rovegno, la ex reina de belleza se animó a contar que el formato del reality de América TV cambiará totalmente y es probable que muchos antiguos participantes regresen.

“No sé si lo puedo contar, pero me he enterado que Esto es guerra cambiará por completo, parece que será todo un nuevo formato. Será muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Hugo García se despide del reality... Es más, no sabemos si habrá tanta competencia. Será un formato totalmente diferente”, expresó la conductora de televisión ante la sorpresa de Horna y Dávila.

Valeria Piazza anuncia participación de exintegrantes de EEG en su nuevo formato

La modelo e influencer peruana agregó que no solo habrá cambios en cuanto a la modalidad del reality de competencia, sino también en las personas que lo integrarán. En ese sentido, acotó que antiguas caras muy conocidas y queridas por la audiencia pisarían el set de Esto es guerra.

“ Regresarán personajes muy queridos de la televisión... te vas a sorprender . El primer día que salga Esto es guerra tienes que estar allí pegada. Yo no miento ni vendo humo, se van a sorprender con este nuevo formato. Muchos no van a estar y creo que será un éxito rotundo”, agregó la comunicadora social.

Por su parte, la empresaria Brunella Horna no se quedó atrás y dijo que, de acuerdo a sus averiguaciones, Erick Elera podría ser uno de los conductores de la nueva temporada del programa de telerrealidad.