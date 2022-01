Valeria Piazza sobre el retorno de Esto es guerra: “Será un cambio total”

Valeria Piazza sorprendió a sus compañeras de Más espectáculos este viernes 7 de enero cuando decidió contar sobre el nuevo formato de Esto es guerra. La modelo aseguró que habrá muchas modificaciones en el programa y que regresarán personajes muy conocidos del medio al reality de competencia. Incluso, auguró que tendrá mucho éxito en esta temporada 2022.

“Será un cambio total, regresarán personajes muy queridos de la televisión. (...) Yo no miento ni vendo humo, se van a sorprender con este nuevo formato. Muchos no van a estar y creo que será un éxito rotundo” , mencionó la ex-Miss Perú ante el asombro de Brunella Horna.

Las declaraciones de la comunicadora llegaron luego de que se presentara un informe sobre Hugo García, quien no estaría en el programa de América Televisión. “No sé si lo puedo contar, pero me he enterado de que Esto es guerra cambiará por completo, parece que será todo un nuevo formato (...). Será muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Por este nuevo formato, Hugo García se despide del reality. Es más, no sabemos si habrá tanta competencia. Será un formato totalmente diferente”, detalló.

Alejandra Baigorria no estaría en el reality de competencia

La empresaria y su novio Said Palao se enlazaron desde Estados Unidos con el programa Más espectáculos para contar sus proyectos del 2022. Para ello, Alejandra Baigorria dejó entrever que no participaría en Esto es guerra. “También tengo proyectos televisivos para la gente que de repente piensa que no me van a ver. No, sí me van a ver, pero ya próximamente lo voy a anunciar qué es, pero es algo diferente”, contó.

¿Erick Elera conducirá la nueva temporada de Esto es guerra?

Valeria Piazza y Brunella Horna hablaron sobre las posibles figuras de televisión que pueden tomar el puesto de Gian Piero Díaz en el programa. Sin embargo, la modelo expresó que Erick Elera sería una de las alternativas que evalúa el reality. “Por ahí me han dicho, he estado averiguando, no sé si será verdad, pero me comentan que podría ser Erick Elera”, expresó.