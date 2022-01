Así reaccionaron los famosos ante el sismo de esta madrugada en Lima

Sorprendió a todos. A las 5.27 a. m. del día de hoy, 7 de enero, se registró un sismo de magnitud 5.6, el cual tuvo su epicentro a 19 kilómetros del noroeste de la capital y remeció los hogares de los limeños. El hecho generó angustia entre los ciudadanos; entre ellos, diversos personajes públicos como Flavia Laos y Rosángela Espinoza se convirtieron en tendencia luego de dar a conocer cómo vivieron ese inquietante momento.

Las redes sociales explotaron ante el suceso, ya que cientos de cibernautas comentaron cómo se sintieron y dieron a conocer que se encuentran bien. De esta manera, varios personajes públicos aprovecharon para grabar sus reacciones. Conoce quiénes fueron en esta nota.

Rosángela Espinoza

La popular ‘Chica selfie’, Rosángela Espinoza, publicó minutos después del remezón historias en su cuenta oficial de Instagram y comentó a sus más de cuatro millones de seguidores cómo vivió el momento.

En sus últimos clips, la ex chica reality muestra el jardín de su casa y deja ver que se encuentra descalza. “Qué horrible. Mami, tranquila mami, cuídense por favor”, comenta afectada ante la situación mientras le pide a su madre que se tranquilice.

Flavia Laos

La influencer y expareja de ‘Pato’ Parodi, Flavia Laos, se llevó el susto de su vida y no dudó en grabar su reacción frente a lo sucedido en sus redes sociales. Mediante su cuenta de Instagram, la también modelo narró detalladamente en un storytime cómo vivió esta experiencia telúrica.

“Dios mío, chicos. Acaba de haber un temblor, todo Lima lo ha sentido. Me he levantado de la cama y me he ido a la calle corriendo calata, literal, y mi mamá persiguiéndome con una frazada: ‘Hijita, tápate’. He terminado en la pista sin ropa, temblando”, dijo entre risas al recordar el momento.

María Pía Copello

La ex animadora infantil y ahora reconocida tiktoker María Pía Copello también se pronunció en su cuenta oficial de Instagram, y muy a parte de comentar cómo se sintió, aprovechó para informar a sus seguidores sobre qué es lo que uno debe hacer frente a estas situaciones. Publicó una ilustración de los elementos que debe contener una mochila de emergencia en estos casos.

“Se sintió un sismo intenso en Lima. No olviden su mochila de emergencia. Espero que todos estén bien en casa. Tratemos siempre de mantener la calma. Es difícil, lo sé, pero es importante. Busquen zonas seguras y tengan a la mano mascarillas y la mochila de emergencias “, escribió debajo de la foto y remarcó la importancia de mantener bien equipado este elemento y siempre evitar la histeria colectiva, la cual puede generar daños.

Claudia Serpa

La cantante peruana y miembro del elenco de El reventonazo de la Chola, Claudia Serpa, trató de tomar la situación con calma y publicó una serie de divertidos memes en sus redes sociales para amenizar el momento.

Surgieron varios memes tras el sismo de la madrugada del día de hoy. Foto: Claudia Serpa/Instagram.

“Yo, durmiendo como si nada, luego de salir corriendo sin zapatos por el temblor”, “Yo después de salir corriendo por el temblor”, fueron algunos de los divertidos mensajes que incluían imágenes de tiernos animales.

La cantante Claudia Serpa prefirió verle el lado gracioso al movimiento telúrico de hoy. Foto: Claudia Serpa/Instagram.

Federico Salazar

El periodista Federico Salazar se encontraba en plena transmisión de un conocido noticiero de América TV cuando de pronto comenzó a temblar el set. En un primer momento, se paró de su silla mientras conducía, pero luego regresó a su asiento.

Aun así, ante la turbulenta situación, Salazar mantuvo la calma e instó a que el público también lo hiciera. Asimismo, empezó a buscar información del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para brindar detalles sobre el sismo, todo ello mientras el local seguía en movimiento.