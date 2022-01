‘Felpudini’ recuerda duro momento en el terremoto de Áncash: “No pude salvar a mi enamorada”

En 1970 se registró uno de los terremotos más devastadores en la historia del Perú; el evento sacudió las regiones de La Libertad, Áncash y Lima. Rodolfo Carrión, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Felpudini’ fue uno de los sobrevivientes de este sismo de gran magnitud que arrasó con todo a su paso.

El actor cómico recordó aquel fatídico 31 de mayo, y contó cómo fue su traumática experiencia, en aquel entonces tenía 19 años, cuando el movimiento telúrico dejó en escombros su casa en Huaraz.

“Eran como las tres de la tarde; estaba duchándome porque tenía un ensayo con mi grupo teatral de aficionados, Farol XX. Fue terrible porque de un momento a otro todo empezó a desmoronarse, las losetas se reventaron; entonces, salí corriendo hacia un patio grande, había inmensidad de polvo. Estaba desnudo, no me había dado cuenta porque tenía tierra pegada en todo el cuerpo. Mi amigo Marco Rodríguez me alertó y me dio ropa para vestirme”, relató en una conversación con El Comercio.

'Felpudini' Foto: captura de América TV

´Felpudini’ revela que su enamorada fue una de las víctimas del terremoto

El humorista detalló que luego de conseguir cubrir su cuerpo, quiso salir del lugar, pero se detuvo al escuchar los gritos de la gente: “Escuchamos a personas enterradas pidiendo auxilio, escarbábamos para rescatarlas”.

Asimismo, manifestó con mucho pesar que su enamorada fue una de las 70.000 personas que murieron durante ese terremoto.

“A mi enamorada no pude salvarla; tuve que llevarla en mi hombro hasta el cementerio. Fue una experiencia totalmente traumática”, sostuvo.

Rodolfo Carrión ‘Felpudini’ migró a Lima tras el terremoto

Al quedar sin una casa, ‘Felpudini’ y su familia decidieron iniciar una nueva vida en Lima.

“Llegamos a Lima con una mano adelante y otra atrás, sin ropa, sin siquiera una cuchara o un plato (...) Mi tía nos alojó en su casa por dos o tres años; luego, mi papá se fue abriendo paso solo. Todos trabajamos”, recordó.

“Puedes pensar que solo tengo recuerdos duros de esa etapa, pero no es así, porque me dio lecciones maravillosas: de pujanza y brillo, estaba en actividad todo el tiempo, estudiando, acopiando. Fue una etapa maravillosa, hermosa. No tengo dolor sobre ese tema”, señaló.