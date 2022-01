Isabel Acevedo no descarta regresar a la televisión: “Siempre me llaman para algo”

Isabel Acevedo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en las playas de Brasil luego de haber tenido un año lleno de trabajo. La ganadora del reality de Reinas del show aseguró que se encuentra enfocada en sus emprendimientos, ya que tiene en mente varios proyectos para realizar durante el 2022. Sin embargo, la popular ‘Chabelita’ no le cierra las puertas a la pantalla chica.

Tras su participación en el programa de baile de Gisela Valcárcel, la empresaria no descarta regresar a la televisión y dijo estar dispuesta para cualquier formato. “A la espera de propuestas, no me desespero, siempre me llaman para algo” , aseveró en entrevista con El Popular.

Asimismo, Acevedo recalcó que no piensa dejar de lado su salón de belleza y que espera ampliar su negocio. “Este año quiero enfocarme mucho más en el crecimiento de mi salón Bella studio, deseo que crezca, abrir más locales. Yo sigo trabajando desde lejos, nunca piensen lo contrario”.

Christian Domínguez abandonaría América hoy si empresaria ingresa como conductora

El cantante de cumbia hizo una fuerte declaración que sorprendió a las conductoras de América hoy luego de que Janet Barboza comentara sobre el posible ingreso de Isabel Acevedo al magazine de América televisión. Christian Domínguez no tardó en opinar y les deseó lo mejor a las presentadoras del programa. “Seguramente hará un buen trío con ustedes y estaré feliz de verlas todas las mañanas desde mi hogar”, expresó.

Isabel Acevedo contenta por dictar clases de baile en Estados Unidos

La empresaria sorprendió a todos cuando compartió en sus redes sociales un video en el que se le ve dictar clases de salsa en Estados Unidos. Isabel Acevedo no pudo evitar su emoción en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram. “Gracias a Salsa con candela por darme la oportunidad de compartir esta clase con mucho ritmo y sabor, fue una linda experiencia y agradezco a todos los que participaron. ¡Muy pronto muchas sorpresas más!”.