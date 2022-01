Carlos Cacho celebró su cumpleaños número 50 en lujoso hotel del sur de Lima

Carlos Cacho recibió a lo grande su cumpleaños número 50 al lado de las personas que más quiere en un lujoso hotel del sur de Lima. El maquillador, quien perdió un juicio contra Ezio Oliva, compartió mediante las redes sociales con sus seguidores lo bien que la pasó y agradeció a quienes lo acompañaron en este momento muy importante de su vida. Tras compartir el post, el artista recibió felicidades de parte de los usuarios.

“Con estas imágenes comienzo la segunda mitad de mi vida... agradeciendo infinitamente a las personas que me acompañaron en este momento importante” , escribió el estilista junto a un pequeño video subido a su cuenta oficial de Instagram.

Luego de compartir su felicidad por cumplir un año más de vida, los halagos de los cibernautas no se hicieron esperar, y uno de ellos fue el saludo de Rosángela Espinoza. “Qué regio. Me encanta”, escribió la ‘Chica selfie’. “Bello como siempre, cumplir 50 años y estar como el #Zar, ya quisiéramos muchas”, “Divino, me encanta. Feliz cumple. Disfruta de este día tan especial”, fueron algunos de los comentarios.

Carlos Cacho compartió con sus seguidores su felicidad tras cumplir un año más de vida. Foto: Carlos Cacho/Instagram.

Andrés Hurtado se molestó con maquillador por asegurar que su hija está embarazada

El pasado 11 de diciembre, el estilista participó como jurado del segmento El gran bailando del programa Porque hoy es sábado con Andrés, donde sorprendió a Andrés Hurtado cuando reveló que su hija estaba embarazada. “Calla, ¿estás loco?”, expresó el presentador de televisión. “Nuca va a pasar eso. Jamás. Si ella se embaraza, yo me muero... Ellas quisieran que yo me muera para que hereden”, añadió.

Carlos Cacho felicita a Edson Dávila ‘Giselo’ por su papel en América hoy

Tras estar mucho tiempo alejado de la televisión producto de la pandemia causada por la COVID-19, Carlos Cacho reapareció en América hoy y expresó su admiración por ‘Giselo’. “‘Giselo’, cada día con más protagonismos. Lo mencionan en el 9 (ATV), lo mencionan en la mañana, en las redes. Está creciendo en la carrera, pero a pasos agigantados”, mencionó.