Brunella Horna revela que fue víctima de ataques por parte de las fans de Austin Palao

Luego de las declaraciones que emitió Brunella Horna al decir que Flavia Laos está en “otro nivel” y que por ello no debería vincularse más con Austin Palao, la modelo reveló que recibió muchas críticas en redes sociales a manos de las seguidoras del chico reality.

En la edición de este 7 de enero en Más espectáculos, Brunella explicó que las fieles fans de Austin le enviaron innumerables mensajes de odio y que, por ello, se pronunció al respecto.

“Austin, ya no invites más a tu amigo. Lo digo por la parte de Austin también, tantas chicas guapas… Y me comentan que lo quieren llevar a Turquía. Me han escrito bastante ayer. He visto los mensajes. Unos mensajes bastante fuertes”, dijo en el programa.

Brunella Horna se disculpa con Austin Palao por los comentarios que emitió

Durante una entrevista con La República, Brunella Horna fue consultada sobre los comentarios que emitió al asegurar que Flavia Laos estaba en “otro nivel” por ser vinculada con Austin Palao. Por ello, la modelo pidió disculpas y aclaró que sus declaraciones no fueron con la intención de minimizarlo.

”Sí, no fueron bien recibidos (sus comentarios) y le pido disculpas si lo tomaron así. A lo que me refería tanto para Flavia como para Austin era que da que hablar que él sea ex de Luciana y ella de Patricio. Yo creo que no es necesario sacar pica”, sostuvo la también empresaria.

¿Cuál fue el polémico comentario que molestó a las fans de Austin Palao?

Tras un supuesto vínculo ente ambos, Brunella Horna dijo que Flavia Laos estaba en otro nivel, comentario que fastidió a las seguidoras de Austin Palao.

“Flavia, no pises el palito, tú ya estás para más. Ya estás en otro nivel. No tiene que caer en eso: la auspician en marcas internacionales, está en otra”, dijo en aquel entonces.