Brunella Horna pide disculpas a Austin Palao por decir que Flavia Laos está en “otro nivel”

Brunella Horna le pidió disculpas a Austin Palao y a su club de fans debido a que, durante la emisión del programa América espectáculos, lanzó una dura crítica sobre las imágenes del ex chico reality junto a Flavia Laos. La modelo hizo un mea culpa por haber dicho que la actriz “está en otro nivel” más alto que él.

“Le pido disculpas a Austin y a sus fans. Lo que me refiero es que ellos estando juntos, siendo uno ex de Luciana y otro, ex de Patricio, ambos ya salieron de Perú y son internacionalmente conocidos, así que yo creo que no es necesario sacar pica . Si hay amor verdadero, el tiempo lo dirá. Pero esa relación trae comentarios, para qué sacar pica”, expresó la empresaria.

Responde a fans furiosos

Se mostró afectada por la ola de ataques que ha recibido en las redes sociales por parte de los seguidores del exintegrante de Esto es guerra. Afirmó que entiende las reacciones de los admiradores, pero pidió respeto por su opinión.

“Yo entiendo que cada uno tiene su seguidores, entiendo que los fans son intensos, pero yo digo la verdad. Creo que no es necesario que él este metido en esto”, aseveró.

PUEDES VER Brunella Horna se retracta y niega que Melissa Paredes le haya pedido un canje de vestido

Austin Palao y Flavia Laos pasaron Año Nuevo juntos

Los rumores sobre un vínculo amoroso entre Austin Palao y Flavia Laos se originaron luego de que ambos jóvenes se lucieran juntos en la noche de Año Nuevo. En los videos que compartieron, aparecen riéndose y muy cariñosos.