Andrea San Martín sobre fuerte temblor en Lima: “El subconsciente de la mamá es impresionante”

Andrea San Martín estuvo muy preocupada por el bienestar de sus hijas durante el fuerte sismo que sacudió Lima esta madrugada del 7 de enero. La modelo compartió en sus redes sociales el video registrado por las cámaras de seguridad donde se ve su rápida reacción y además se oye a su pareja, Sebastián Lizarzaburu, quien se organizó con la ex chica reality para cuidar a las niñas y también a sus mascotas.

“Ese video es la prueba de lo que siempre te dicen: ‘una mamá nunca vuelve a dormir’. No es porque no tenga tiempo de dormir, sino que su subconsciente no vuelve jamás a descansar porque estás pendiente a cualquier movimiento”, aseveró en sus historias de Instagram. “No importa qué tan cansada esté, el subconsciente de la mayoría de mamás es impresionante” , escribió.

Por otro lado, la también conductora de televisión recalcó que ella vela por el bienestar de sus mascotas y Lizarzaburu cuida a las niñas. “Valentina (mascota) la pasó fresca, no se hace bola, solo me acompaña y me mira para decidir qué hacer. Kiki busca dónde esconderse, yo solo me fijo en que no salgan de la casa”, comentó. “Por eso siempre abro la puerta principal y Sebastián se queda en el cuarto de las niñas”, añadió.

Flavia Laos salió sin ropa a la calle en pleno temblor

Por su parte, la actriz Flavia Laos reveló por medio de sus historias en Instagram el curioso momento protagonizado durante el fuerte temblor que sorprendió a la ciudad de Lima. Tras ello, resaltó que tiene mucho miedo a los sismos y producto de ello salió sin ropa a la calle. “He terminado en la pista sin ropa, y mi mamá tapándome, yo temblando con el corazón en la boca porque me dan demasiado miedo los temblores”.

Brunella Horna llamó llorando a su pareja tras sismo de 5.6 grados

Durante el programa Más espectáculos de este viernes 7 de enero, las conductoras del espacio televisivo contaron cómo fue su experiencia con el primer gran temblor del 2022. Por ello, la modelo Brunella Horna se animó a narrar como pasó el sismo en Lima, donde se encuentra sola porque su pareja, Richard Acuña, tuvo que viajar a Chiclayo. “Llamé a Richard llorando, tenía mucho miedo, tengo mucho miedo a los temblores”, manifestó la empresaria.