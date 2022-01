Qué pasó en la batalla de ‘José Feliciano’ versus ‘Dyango’ que nadie vio en la TV

Yo soy: grandes batallas internacional cada vez sorprenden más con las presentaciones de cada uno de los competidores que llegan a retar a los consagrados. Hace unos días, los seguidores del programa de imitación quedaron asombrados con la llegada de Sebastián Landa al set de Latina televisión, quien personifica a José Feliciano, para enfrentar a ‘Dyango’.

El performance de ambos artistas impactó tanto en los jurados del reality que dieron como resultado un empate entre los intérpretes. Tras una dura jornada para elegir a uno de ellos como consagrado, la mesa de jueces no tuvo otra idea que volverlos a ver en una próxima presentación, la cual estaba pactada para el 30 de diciembre.

Sin embargo, el día de la ansiada competencia, los seguidores del reality y de los imitadores de José Feliciano y Dyango no pudieron ver el desempate, ya que la casa televisora de Latina no transmitió el programa. Pues, al día siguiente, 31 de diciembre, en la silla de consagrados apareció ‘José Feliciano’ en el lugar de ‘Dyango’.

¿Por qué nadie vio el versus de ‘José Feliciano’ y ‘Dyango’?

Sebastián Landa y Jairo Tafur habían preparado sus respectivas presentaciones para convencer a los jurados y ocupar uno de los sillones rojos del set de televisión. Sin embargo, el último jueves 30 de diciembre, ocurrió un incendio de grandes proporciones en el último piso de un edifico en el centro de Lima, lo cual llevó a ocupar el espacio televisivo de la competencia de canto para cubrir el siniestro acontecido en Mesa redonda a un día de recibir el Año Nuevo.

¿Qué dijo ‘Dyango’ tras su eliminación en el reality de canto?

Tras no poder apreciar el desempate entre ‘Dyango’ y ‘José Feliciano’, el imitador del intérprete de “Corazón mágico” utilizó sus redes sociales para agradecer al programa de canto. “Ayer (30 de diciembre) no se emitió la parte del programa donde @sebastianlandai, nuestro ‘José Feliciano’, me elimina de la silla de consagrado. No salió, ya que hubo un caso de emergencia en Mesa redonda. Sin embargo, quiero expresar toda mi felicidad y respeto, ya que un grande como ‘Sebas’ haya competido y cantado conmigo para alegrar sus corazones y a sus hogares a través de las pantallas de @yosoyperupaginaoficinal @latina.pe No se olviden de mí. Feliz año y los quiero mucho”, escribió.

Dyango agradecido con sus seguidores y con el programa de imitación. Foto: Jayro Tafur/Instagram.

‘José Feliciano ‘contento de ser uno de los consagrados de Yo soy

Después de que Sebastián Landa entonara “Después de ti... ¿qué?”, la presentación del imitador fue evaluada por los jurados Mauri Stern, Janick Maceta y Jorge Henderson, quienes dieron como consagrado a ‘José Feliciano’. “¡Feliz año nuevo! Por fin estoy en la silla de consagrado. Ayer (30 de diciembre), por motivos de emergencia, cortaron la transmisión del programa donde batallaba con el gran @jairotafuroficial, ‘Dyango’, donde fui el ganador y pude conseguir esta silla. Gracias a todos por sus palabras y por todo el apoyo y buenas energías que me enviaron. Lastimosamente no se transmitirá el programa, me hubiese encantado que vean lo emocionante que fue. Espero todo su apoyo; me encantaría llegar a la final. Los quiero mucho”, comentó el artista en su cuenta de Instagram.