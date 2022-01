Valeria Piazza aseguró que su novio superó la COVID-19: “Finalmente ya lo puedo ver”

Valeria Piazza asombró a sus seguidores al contar por qué se ausentó de la conducción de Más espectáculos. La modelo detalló que estuvo en cuarenta porque su novio, Pierre Cateriano, contrajo coronavirus días antes de Año Nuevo. Tras varios días de aislamiento, la comunicadora contó, este jueves 5 de enero, que su pareja superó la COVID-19, hecho que le causa mucha alegría, ya que por fin podrá verlo.

“Les cuento que después de tantos días Pierre dio negativo, después de la prueba molecular. Este virus nos tiene locos a todos, ya le dieron de alta, finalmente ya lo puedo ver. Al fin, después de todas las fiestas”, comentó la ex Miss Perú.

Además, la presentadora de televisión recordó que el número de contagios no solo se ha elevado en Perú, sino en diferentes países del mundo. “Pero no solo pasa esto en nuestro país, sino en todo el mundo. Estados Unidos también está con un gran número de contagios”.

Modelo regresó a programa tras dar negativo a coronavirus

Luego de cumplir el aislamiento preventivo, Valeria Piazza reapareció el último miércoles 5 de enero para conducir el espacio de Más espectáculos. La comunicadora dijo estar contenta de reencontrarse con su equipo de trabajo. “Feliz de regresar. Como sabrán, aquí hacemos el cerco epidemiológico para no propagar el virus. Ayer di mi última prueba y resultó negativo. Mi novio estuvo con COVID-19. Pasé Año Nuevo aislada”, indicó.

Valeria Piazza contó que pasó Año Nuevo encerrada

La conductora de televisión reveló detalles de cómo recibió el 2022. A pesar de estar contenta por regresar al set de América televisión, Valeria Piazza se lamentó porque su prometido contrajo coronavirus y tuvieron que estar separados por precaución. “La pasé sola y encerrada. Me enteré que Pierre dio positivo, me asusté y me encerré solita en una casa hasta hoy”.