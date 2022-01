Shirley Arica sobre su relación con Sebastián Tamayo: “He aprendido muchísimo de él”

Shirley Arica se abre camino en el panorama internacional. La peruana ha sido presentada como el nuevo fichaje de La nueva estrella, reality de Ecuador. Para ello, apareció en el programa En contacto, en donde el presentador Henry Bustamante la interrogó sobre su paso por El poder del amor y Sebastián Tamayo, con quien tuvo un amorío en Turquía.

Shirley Arica recuerda su relación con Sebastián Tamayo

El conductor le preguntó a Shirley sobre Sebastián Tamayo, mencionando que los fanáticos de ella en Perú también le mandaban regalos al colombiano.

“Es alguien que yo, en el corazón, tengo muchísimos recuerdos de él. He aprendido muchísimo de él también” , dijo Shirley brevemente. Luego habló sobre el reality donde se conocieron.

“El poder del amor llegó en un momento adecuado para mi vida y no me arrepiento de haber tomado esa decisión”, declaró la modelo. “Siento que he madurado muchísimo en estos cuatro meses. Ver mi antes y después... mi presente me hace sentir muy contenta”.

Henry insistió en hablar de su relación con Sebastián. El programa mostró imágenes del retorno del colombiano a El poder del amor y de momentos que compartió con Shirley.

“Es un chico muy guapo a la vista de todos, pero no fue amor a primera vista”, comentó la chica reality entre risas.

Shirley Arica y Sebastián Tamayo no ocultan el cariño que se tienen tras el inicio de El poder del amor. Foto: composición/LR

¿Hay un futuro para Shirley Arica y Sebastián Tamayo?

Henry le consultó a Shirley sobre su historia con Sebastián. Se mostró curioso sobre la posibilidad de que el amor resurja entre ambos. Sin embargo, la peruana explicó por qué el romance no continuó, detallando las diferencias que tiene con el colombiano.

“Yo creo que para iniciar una relación no depende solamente de una persona, depende de dos. Entonces, cuando yo me había decidido a apostar en esta relación a él le entraron unos diablitos que le hablaban al oído y le decían ‘¡no!’. Varios diablitos o una diablita, no sé”, reveló Shirley, mostrando que ella sí estaba dispuesta a tener una relación con su compañero de El poder del amor.

“El cambió de parecer. Eso se respeta y hay un cariño hasta el momento”, concluyó sobre el tema.

El presentador le pidió a Shirley que le dedique unas palabras a Tamayo. Bromeó que, en En contacto, tienen muchas sorpresas, sugiriendo que Sebastián estaba en el estudio. Finalmente, mirando a la cámara, Shirley le habló al colombiano.