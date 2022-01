Shirley Arica responde a Melissa Gate tras fuerte acusación: “No me interesa tenerla como enemiga”

Shirley Arica no solo ha ganado popularidad en su paso por El poder del amor, sino varios enemigos y entre ellos Melissa Gate, quien hace unos días hizo una fuerte acusación contra la peruana. Luego de las declaraciones de la colombiana, la modelo se presentó en un programa de Ecuador y desmintió todo lo dicho por su excompañera del reality turco.

“Yo no puedo hacerme responsable de lo que los fans o fanáticos hagan. Yo no doy una orden, como dice ella, y la gente hace lo que yo digo, no sé de dónde saca eso. Tampoco he filtrado información sobre lo que pasó en la última gala (El poder del amor)”, indicó la influencer al programa En contacto.

Asimismo, la ‘Chica realidad’ sugirió a la colombina que deje de hablar de ella, ya que no le interesa saber de su excompañera de programa. “Yo no quiero tener problemas con ella porque no me interesa tenerla ni como enemiga, o sea, no me interesas. (...) Se lo he dicho en cámaras y detrás de cámaras. Simplemente suéltame y dedícate a tu carrera porque eres tan profesional y déjame a mí hacer la mía”.

¿De qué acusa Melissa Gate a la modelo?

Hace unos días, la empresaria se presentó en el mismo programa para revelar que sus redes sociales fueron hackeadas y dejó entrever que es gracias a los seguidores de la peruana. “Ustedes saben lo que está pasando con mis redes sociales, del acoso que estoy sufriendo por parte de mi archienemiga y su fandom de gente envidiosa, chismosa y metida que lo único que hacen es reportarme. Me han bajado mi cuenta de Instagram, estoy bloqueada para hacer en vivos, siempre están con sus malos comentarios”, aseguró.

Shirley Arica brinda entrevista para programa ecuatoriano

La modelo ha llamado la atención de diferentes productoras extranjeras que buscan tenerla como invitada especial. Para alegría de los seguidores de la peruana, Shirley Arica anunció en sus redes sociales su presencia en el programa En contacto de Ecuavisa. “Para adelante como el elefante”, escribió en su cuenta de Instagram. “Hola, gente, ¿cómo están? Les quiero contar que el día de mañana, 6 de enero, voy a estar en En contacto por Ecuavisa televisión, así que no se lo pueden perder. Les mando un beso gigante”, expresó en sus historias.