Shirley Arica llega a Ecuador para entrevista exclusiva: “Para adelante como el elefante”

Tras su exitoso paso por El poder del amor, Shirley Arica ha llamado la atención de otras productoras extranjeras, quienes requieren la presencia de la ahora cotizada modelo peruana.

Para alegría de los fans de Arica, ella viajó hasta Ecuador para ser entrevistada en exclusiva por el programa En contacto de Ecuavisa. Como se recuerda, en un anterior informe, reveló que un programa de dicho país se había contactado para que participe en un nuevo reality parecido al de Turquía.

Fue la misma productora que anunció la llegada de Shirley Arica. Desde sus cuentas oficiales de Instagram, compartieron videos y fotos de lo que se verá este jueves 6 de enero a partir de las 10.30 a. m.

Asimismo, la modelo también se pronunció a través de sus redes y manifestó su felicidad por abrirse camino a nivel internacional.

“Para adelante como el elefante” , escribió en Instagram. “Hola gente cómo están. Les quiero contar que el día de mañana (hoy 6 de enero) voy a estar en En contacto por Ecuavisa televisión, así que no se lo pueden perder. Les mando un beso gigante”, dijo Shirley Arica en una de sus historias.

Shirley Arica llegó a Ecuador. Foto: Shirley Arica/Instagram

Shirley Arica asegura que ha madurado

Tras estar envuelta en varios escándalos, Shirley Arica confesó que permanecer cuatro meses en Turquía grabando El poder del amor la ayudó a madurar.

“Creo que he madurado a la fuerza, tengo otra perspectiva de la vida, tengo otros planes, otras prioridades. Sé dosificar mejor mi tiempo, ya no estoy en los trotes de antes, igual no me arrepiento porque es parte del crecimiento del ser humano”, comentó a La República.

Shirley Arica y sus deseos de volver a ser madre

Durante una entrevista exclusiva para La República, Shirley Arica reveló sus deseos de darle un hermanito a su hija. Aunque por el momento ella está enfocada en sus proyectos, la modelo no descarta agrandar su fu familia.