Said Palao sobre Flavia Laos y su vínculo con Austin: “Es una excelente persona”

Flavia Laos y Austin Palao, dos exintegrantes de Esto es guerra, se mostraron juntos en Año Nuevo y despertaron los rumores de un posible romance. Aunque ninguno de ellos han dado declaraciones sobre este acercamiento, el hermano del modelo, Said Palao, opinó sobre del vínculo que han evidenciado en los últimos días.

Durante un enlace con +Espectáculos, el miércoles 5 de enero, el chico reality apareció con Alejandra Baigorria para hablar de sus compañeros. En sus declaraciones, señaló que lo apoyará en las decisiones que tome.

“Es una chica súper linda. Yo la he tratado bastante a Flavia y me parece una excelente persona, pero yo no tendría ningún problema”, comentó Said.

“Es más, con la flaca que quiera estar mi hermano yo sé que sabrá escoger a una buena chica. El que debe elegir es él y yo apoyarlo al 100%”, agregó el integrante de Esto es guerra, quien se encuentra de vacaciones con la empresaria de Gamarra antes de que inicie la nueva temporada del programa.

Said Palao y Austin Palao, hermanos. Foto: difusión/América TV

Alejandra Baigorria aprueba posible relación

Por su parte, Baigorria se mostró contenta de tener a Flavia Laos como concuñada y hasta se atrevió a dar su opinión sobre sus hijos que tendrían en común.

“Saldría un hijo hermoso de ellos dos. Perfectos. Estoy diciendo no más. A mí me gusta como concuñada”, señaló.

Austin Palao y Flavia Laos juntos en Año Nuevo

En sus redes sociales, Austin Palao y Flavia Laos se mostraron juntos y en compañía de otros amigos disfrutando la llegada del Año Nuevo 2022.

Esto fue evidenciado por el mismo modelo, quien compartió en Instagram un corto clip que fue eliminado al poco tiempo de haberse publicado.

El portal Break Viral pudo conseguir las imágenes y lo difundió en su canal de Youtube. Allí, se aprecia a la pareja sonreírle a la cámara.