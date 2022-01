Ruby Palomino revela que fue infiel por venganza: “No puedo decir soy santa”

¡Lo cuenta todo! Ruby Palomino abrió su corazón y contó que le ha tocado atravesar por situaciones difíciles en el amor. Por ello, en una entrevista con La República, la cantante mencionó que en algún momento tuvo que vivir la experiencia de un engaño y confesó que, por venganza, fue infiel.

” Me han sido infiel. Yo he sido infiel, en venganza, en piconería y sé que no lo volvería a ser. No puedo decir soy santa . Cuando se rompe la confianza, es porque lo he vivido. Sean sabios, aprendan de los errores de los demás, no metan la mano para quemarse en el fuego”, sostuvo.

“No entendía por qué me sacaban la vuelta... En venganza, lo hice, calladita. Pero es peor, es para que tú te sientas mal, ya lo pasé y no lo voy a volver a hacer, mis siguientes parejas se llevan un 20/20 porque yo soy leal”, agregó.

Ruby Palomino Foto: URPI-LR

Ruby Palomino recordó cuando descubrió una infidelidad

Asimismo, la ganadora de El artista del año recordó un pasaje de su adolescencia cuando tuvo que ser testigo de la infidelidad que cometió su entonces enamorado con una muchacha en el parque de su barrio.

”Claro, he sido cachuda.com. A mí sí me agarró bien chibola eso. Tenía 15 años, teníamos medio año, fue mi primer enamorado”, mencionó.

”Todo el mundo me decía “ahí está en el parque con la flaca” y yo decía “no creo”, y voy y lo veo chapando. Pasé y los saludé. Una flaca que después se hizo mi amiga. ¡Saludos, Karin!”, contó entre risas la artista huancaína.

La cantante Ruby Palomino asegura que las experiencias duras del amor la fortalecieron

Este anecdótico episodio del corazón viene a la mente de Ruby al contarnos sobre sus relaciones y los procesos que ha tenido que pasar para salir más fuerte.

“Es bastante gracioso, pero después te das la oportunidad de conocer a las personas. Por ejemplo, tengo una gran amiga, María Pía, que ha sido enamorada de un ex. Entonces, creo que sí se puede ser amiga del ex, pero tiene que pasar un tiempo prudente”, dice.