Néstor Villanueva tras reencontrarse con sus hijos: “Mis campeones esperándome para dormir”

Néstor Villanueva pasó fiestas de fin de año alejado del menor de sus hijos, ya que viajó a Chancay por motivos de trabajo y se llevó a su hijo mayor. Tras decidir pasar Navidad alejado de su familia, el cantante alimentó los rumores de una supuesta separación con Flor Polo, quien contó en En boca de todas que su relación atraviesa por una crisis matrimonial.

El cantante, por medio de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores que se encontraba junto a sus dos hijos, Estefano y Adriano, quienes estarían con el cumbiambero luego del viaje de su esposa a Tarapoto para cumplir con un evento por Año Nuevo.

El aún esposo de Florcita Polo se mostró muy emocionado al escribir un tierno mensaje tras reencontrarse con los menores. “Qué bendición... Llegando de trabajar y mis campeones esperándome para dormir” , escribió el artista en sus redes sociales.

Flor Polo dedica tierno mensaje a sus hijos

La empresaria dejó de lado sus problemas familiares para dedicarse a su trabajo. Flor Polo recibió Año Nuevo en la selva peruana junto a la agrupación Los tulipanes y Ana Kohler; sin embargo, previo a su viaje, la hija de Susy Díaz envió un sentido mensaje a sus hijos. “No, yo estoy enfocada en mi chamba y en abrir más tiendas para vender mis vestidos. No, en realidad no es eso (olvidar por completo a Néstor). Decidí no hablar de mis cosas. Solo pienso en mis hijos y proyectos”, aseguró para Trome. “Mis hijos son mi motor y motivo, y le agradezco a Dios por dármelos. Ambos están orgullosos de la mamá que tienen. Son los únicos amores que tengo en mi vida”, agregó.

Flor Polo tiene dos pequeños, fruto de la relación con Néstor Villanueva. Foto: Flor Polo/Instagram

Néstor Villanueva trabaja cantando serenatas

El cantante mostró a través de sus redes sociales que ha recibido el 2022 con pie derecho, ya que regresó a ofrecer serenatas tras 15 años de haber dejado de entonar rancheras. Néstor Villanueva, quien supuestamente se encuentra alejado de Flor Polo, se grabó con su vestimenta de charro y no dudó en expresar su alegría por animar este tipo de eventos. “Después de 15 años. Volviendo a las serenatas con mariachis”, comentó.