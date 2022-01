Mon Laferte lamenta la muerte de César Ceja, expareja que la inspiró para múltiples canciones

La cantante chilena Mon Laferte se pronuncia tras el fallecimiento del músico César Ceja. El mexicano murió producto de un infarto. Él fue coautor y pareja de Mon por más de seis años, además de una pieza clave de su carrera musical, e inspiró éxitos como “Tu falta de querer”. Mediante su cuenta de Instagram, la cantante escribió un sentido mensaje expresando su dolor.

César Ceja falleció el lunes 3 de enero a los 40 años. Era un compositor, cantante, y productor musical. Aparte de Mon, colaboró con estrellas como Paty Cantú, ‘el Potrillo’ y Ana Torroja. Se desconocen los detalles de su muerte.

La relación de Mon Laferte y César Ceja

Mon y César se habrían conocido en 2009, cuando el productor tocaba covers en su ciudad natal, Veracruz, y la chilena se había mudado a México. La primera vez que colaboraron fue en 2011, para el álbum debut de Mon en México: Desechable. Ceja fue productor del disco y coautor en nueve de las 10 canciones. Su relación profesional tomó un rumbo amoroso y fueron pareja por 6 años.

Su ruptura provocó varias de las baladas más desgarradoras de la chilena, como “Tu falta de querer”, “Si tú me quisieras” y “Tormento”. El mexicano fue coautor de la última. En una presentación acústica de 2016, Mon presentó “Tu falta de querer”, contándole al público que su expareja le fue infiel, inspirando la composición de la pieza.

Mon Laferte lamenta el fallecimiento de su expareja

La cantante chilena expresó sus condolencias mediante su cuenta oficial de Instagram. “Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de seis años. Me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre que estuve enferma y me hiciste reír mucho”, se lee al comienzo del mensaje de Mon.

“Te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy felices juntos”, relató de manera emotiva, recordando su relación profesional y amorosa.

La artista prometió que seguirá tocando las canciones que compuso con el ‘Chino’. “Pienso en todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca. Te debo mucho, mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer”.

“Te amo, ‘Chinito’, descansa en paz”, concluyó la cantautora.