Magaly Medina comparte tips para las tareas en el hogar: “Es cuestión de organizarse”

Magaly Medina ha vuelto de su viaje al extranjero por fin de año con más ánimos de interactuar con sus seguidores que nunca. Es por ello que abrió un casillero de preguntas en su cuenta de Instagram para resolver todas las dudas de sus seguidores. En ese sentido explicó cómo hacía para dividir su tiempo entre su casa y trabajo: “Es cuestión de organizarse. A mí las cosas de mi casa me gustan, me encanta hacer algunas cosas. Claro, cuento con colaboradores en mi casa que me apoyan muchísimo, pero es organización básicamente”. Además, contó cuáles eran sus secretos para lucir una piel envidiable.