‘Samu’ tras encuentro de Luciana y Patricio: “Va a decir que la producción lo mandó a Miami”

Luciana Fuster y Patricio Parodi se mostraron juntos veraneando en Miami. Ante esto, Samuel Suárez no dudó en referirse a este sonado reencuentro y poner en duda las declaraciones que ambos emiten cada vez que son consultados sobre su relación.

De ese modo, el periodista hizo referencia a la respuesta que dio el popular ‘pato’ Parodi tras aparecer tomado de la mano de la modelo en el gran final de Esto es guerra, como se recuerda, alegó que se mostraron así porque la producción del programa se lo había pedido.

PUEDES VER: Luciana Fuster y Patricio Parodi se lucen juntos en Miami

Por ello, tras ver las imágenes que ambos han compartido en sus redes sociales, ‘Samu’, fiel a su estilo, comentó sobre ellos.

Luciana Fuster y Patricio Parodi disfrutan de unas vacaciones en Estados Unidos. Foto: Instagram

¿Qué dijo ‘Samu’?

“¿Ahora qué va a decir, Patricio? ¿Qué la producción de Esto es Guerra lo mandó a Miami? Que le dijo la producción por teléfono pon tu mano en su hombrito, que se les pinche la llanta, ya pues... ¿Qué le dio su vueltita por Miami y ya le dejó? (risas)”, dijo ‘Samu’ en su portal de Instarándula.

Cabe mencionar que Luciana Fuster y Patricio Parodi no recibieron juntos el 2022. Ella viajó desde hace unas semanas a Estados Unidos, mientras que el chico reality pasó las fiesta al lado de su familia.

¿Porqué Patricio Parodi y Luciana Fuster aparecieron de la mano en la final de Esto es guerra?

Patricio Parodi y Luciana Fuster dejaron boquiabiertos a todos al mostrarse de la mano en la final del reality, tras ello, el modelo se pronunció.

“Le estaba agarrando la mano porque me pusieron, la producción me puso a salir con ella, algunas personas salen solos, a veces en grupos, a veces en parejas, hombre-mujer, y me pusieron a mí a salir con ella. La agarré de la mano, caminamos, le di su vueltita y listo”, contó durante una transmisión mientras jugaba videojuegos.