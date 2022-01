Quién es Alvaro Sarria Lancho, el director que conquistó el corazón de Lorena Álvarez

Lorena Álvarez anunció su compromiso con Alvaro Sarria Lancho la mañana de este jueves 6 de enero. La periodista no dudó en compartir con sus miles de seguidores de Instagram el feliz momento que se encuentra atravesando junto con su pareja. “¡Claro que yes! Contigo hasta el infinito. Siempre fuiste tú”, escribió en la plataforma.

En la publicación también se puede observar el preciso momento en que la comunicadora escucha la romántica propuesta de su futuro esposo y la emotiva reacción que tuvo mientras se colocaba el anillo de compromiso.

“Estoy un poco nervioso y estás justo ahí para poder hacer oficial que me quiero casar contigo”, fueron las palabras que le dedicaron a la figura de Latina mientras ella rompía en llanto.

¿Quién es Álvaro Sarria Lancho?

Álvaro Sarria Lancho, el prometido de Lorena Álvarez, siempre se ha mantenido fuera de la escena artística y de las pantallas de televisión. A pesar de esto, ejerce una carrera estrechamente relacionada a ambiente artístico.

Es un director audiovisual de profesión y cuenta con más de 20 años de experiencia, como se menciona en su página web. Además, es un emprendedor. Su empresa de realización se encuentra en Miraflores y ha trabajado de la mano de grandes marcas en spots de TV e incluso en producciones para las redes sociales.

La romántica pedida de mano de Alvaro Sarria a Lorena Álvarez se habría llevado a cabo el último miércoles 5 de enero. Foto: composición Instagram

La pareja de la periodista también es un amante del mar y las olas, como se evidencia en las redes sociales.

En marzo del 2021, Álvaro Sarria y Lorena Álvarez adquirieron un nuevo hogar y se mostraron más que felices en una fotografía que luego publicaron en Instagram.

Alvaro Sarria y Lorena Álvarez adquirieron un nuevo hogar. Foto: Instagram

Lorena Álvarez revela cómo fue su primera cita con Álvaro Sarria Lancho

Lorena Álvarez no dudó en recordar el momento en que se animó a invitar a Álvaro Sarria a su primera cita. Según contó meses atrás, su iniciativa no dio resultado debido a que su actual novio no aceptó la propuesta.

Sin embargo, la presentadora de televisión no dio su brazo a torcer e insistió en otras ocasiones. “Entonces lo invitó de nuevo, el que persevera alcanza. Hay que romper los mitos, estereotipos, estar esperando que suene el teléfono, llama tú”, expresó.