Kanye West y Billie Eilish encabezarán el festival Coachella en 2022

Según la revista Variety, los cantantes Billie Eilish y Kanye West encabezarán la próxima edición del festival Coachella, el sábado y el domingo por la noche, respectivamente. Swedish House Mafia también se presentará, aunque no está claro si el grupo estará en la categoría de tercer artista principal del evento.

Esta no sería la primera aparición de ambos músicos. El rapero ya ha encabezado el festival en 2011 y Eilish tuvo una gran actuación en 2019, convirtiéndose en la artista más joven en encabezar el cartel de Coachella.

El encuentro está programado para los fines de semana del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril de 2022, en el club Empire Polo Ground en Indio, California. Cabe mencionar que las entradas ya están agotadas.

No obstante, el aumento de contagios por la variante ómicron y el aplazamiento de los premios Grammy esta semana ha hecho que los cibernautas se pregunten si el festival se llevará a cabo en abril o se postergará, por quinta vez.

Kanye West y Billie Eilish encabezarán Coachella 2022. Foto: Twitter BC Charts

Recordemos que se optó por los artistas después de que Travis Scott fue retirado del proyecto. La decisión se tomó tras los lamentables sucesos en el festival Astroworld en noviembre.

Kanye West compra una casa en el vecindario de Kim Kardashian

Los fanáticos del clan Kardashian se asombraron al enterarse de que el rapero ha comprado una propiedad ubicada al frente de la mansión de la empresaria, donde vive con sus cuatro hijos.

Según informó Daily Mail, Kanye West invirtió US$ 4,5 millones por la nueva instalación. Esta mide aproximadamente 340 metros cuadrados. Cuenta con cinco habitaciones, tres baños, una piscina y un establo para caballos. El interior requiere renovaciones.

Algo que también sorprendió al público es que Kanye pagó US$ 421,000 más de lo que los dueños de la propiedad pedían. Con ello se aseguró de que nadie más dé una mejor oferta.

Se confirmó la compra inmobiliaria de Kanye West. Foto: Twitter Revista XXL

Billie Eilish reveló que tuvo COVID-19

En una entrevista para el show de Howard Stern, la intérprete de “Happier than ever” resaltó la importancia de las vacunas para combatir el coronavirus y cómo esta le salvó de morir. La artista confirmó que, en agosto del año, se contagió del virus y agradeció haber tenido las dos dosis.

“Que quede claro que estoy bien gracias a la vacuna. Creo que, si no me hubiera vacunado, habría muerto. Me sentía horrible”, dijo Billie Eilish, quien estuvo luchando contra el virus durante dos meses.