Jazmín Pinedo sobre las hermanas Loza: “Todo se conversa y nada dura para siempre”

Jazmín Pinedo comentó con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz cómo se dio la reconciliación entre Melissa y Tefa Loza en pleno programa de Esto es guerra en vivo. Es así que los ex chicos reality se mostraron muy sensibles y decidieron aconsejar a los espectadores dejar de lado el orgullo y buscar solucionar los problemas familiares.

En ese sentido, la presentadora de televisión Jazmín Pinedo comentó: “Después de todo lo que estamos viviendo, si hay algo que te estás guardando, este es el momento de soltarlo. Si tienes ganas de decirle a alguien que lo amas, no esperes a mañana, porque, probablemente, te puedes quedar con las ganas. Cuánta gente ha perdido un familiar y se ha quedado con ganas de decirle algo. No se queden con las ganas, suelten todo lo que tengan. Lo bueno y lo malo. Todo se conversa y nada dura para siempre. El tiempo siempre es una buena cura”.

Mientras tanto, el capitán de los guerreros aseveró: “Fue muy loco ese primer encuentro de ellas. Yo recuerdo que, a penas llegó (el momento del encuentro), se sentía el ambiente tenso y tuvieron que hacer un circuito las dos. Entonces, gana Melissa y, cuando la voy a abrazar, me fui caminando desde afuera de Pachacamac hasta el set. Ella se quebró y empezó a llorar con mucho sentimiento, así que le dije: ‘amiga, toma esto como una oportunidad para acercarte, ¿no?’. Gracias a Dios, en un momento en el que nadie lo pensó, las dos se soltaron y pudieron hablar, y ahora están disfrutando de sus vacaciones”.

Jazmín Pinedo dio detalles de su encuentro con Jesús Neyra

La ex chica reality Jazmín Pinedo conversaba con sus compañeras del set en América espectáculos sobre la relación con sus antiguos enamorados y si podía haber una relación de amistad entre quienes tuvieron este tipo de relación.

En ese sentido, confesó cómo fue su inesperado encuentro con Jesús Neyra: “En el malecón de Barranco estaba corriendo, y me encuentro con mi ex Jesús. No me acuerdo qué fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos ‘suéltame, nos van a grabar’”.

Jazmín Pinedo revela por qué no deja que su hija tenga celular

La empresaria Jazmín Pinedo contó cómo ha revolucionado la aplicación TikTok en la vida de muchos personajes conocidos, y detalló la emoción que sintió su pequeña hija al enterarse que su madre tenía una cuenta en dicha red social.

No obstante, dejó muy seguro que ella no estaba de acuerdo con darle un aparato electrónico a su menor. Es por ello que señaló: “No tiene celular, tiene 6 años. Eso va a ser cuando tenga 20″.