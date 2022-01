Kim Kardashian sube foto a Instagram y Scott Disick pregunta por Pete Davidson

Otra vez, las miradas de los cibernautas están puestas sobre la empresaria Kim Kardashian y el comediante Pete Davidson. En esta oportunidad, Scott Disick, quien fue pareja de la hermana mayor de la modelo, se refirió al integrante de SNL como un “trípode”, cuando comentó sobre la última publicación de Kim en Instagram.

“Dulce, dulce bebé de fantasía”, escribió Kardashian mientras posaba para una selfie. La foto se tomó en plenas vacaciones de la celebridad junto a Davidson, en las Bahamas.

Disick escribió en los comentarios: “¡M*** sea! ¿Dónde está el trípode?”. Los seguidores del clan Kardashian se tomaron con buen humor su opinión y empezaron a darle ‘me gusta’.

El divertido encuentro entre Kim Kardashian y su ex cuñado Scott Disick. Foto: Instagram Kim Kardashian

Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos de vacaciones en las Bahamas

Durante el pasado 5 de enero, Kim Kardashian y Pete Davidson fueron fotografiados mientras disfrutaban de un paseo por las Bahamas. Los paparazis los captaron caminando juntos en el muelle donde desembarcaron.

Si bien no se ha registrado que se hayan tomado de la mano o demostrado algún gesto amoroso, se les pudo ver muy pegados y sonriendo constantemente.

Kim Kardashian y Pete Davidson fueron captados otra vez juntos. Foto: Page Six

Kim Kardashian dejó de seguir a Miley Cyrus en Instagram

Los fanáticos de ambas se sorprendieron al comprobar que Kim ya no sigue Miley en Instagram. Supuestamente, la lideresa del clan Kardashian se incomodó por la actitud ‘coqueta’ de la artista con Davidson, sobre quien se rumora es su actual pareja.

Hasta el momento, Kim no ha vuelto a seguir a Miley. Foto: Instagram

Kim todavía seguía a Miley hasta el 10 de diciembre de 2021, fecha en que la cantante visitó la casa de Pete. Sin embargo, todo cambió a partir del pasado 4 de enero.

Si bien no se sabe exactamente por qué Kim dejó de seguir a la artista, la prensa señala que esto podría ser por los recientes ‘coqueteos’ entre ella y el comediante durante sus últimas apariciones en televisión.

Recordemos que Cyrus y Davidson protagonizaron el evento de fin de año de la intérprete de “The climb”. Previamente, ambos aparecieron en The tonight show con Jimmy Fallon, en el especial del 9 de diciembre de 2021. Durante ese programa, Miley insinuó que Pete debería haber salido con ella en lugar de Kim.

Miley también le dedicó su interpretación de “It should have been me” a Pete. “Pete Davidson, esta canción es para ti. Cuando vi esas fotos, esto es lo que toqué. Debería haber sido yo”, cantó.

Además, ajustó la letra de la canción original para que encajara con el contexto: “¡En ese Lamborghini, saliendo de ese bonito restaurante! Quiero ver una película en Staten Island”, haciendo referencia a las citas de Pete con Kim en Nueva York.