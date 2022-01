Adele revela en Instagram que este año lanzará nuevos proyectos

La cantante Adele vuelve a captar la atención de los cibernautas, quienes quedaron sorprendidos con su última publicación en redes sociales. La artista inglesa publicó un corto video de 15 segundos para anunciar su próximo estreno. El lanzamiento en cuestión sería el videoclip de su canción “Oh my god”, agendado para el próximo 12 de enero.

Adele escribió en la publicación: “¡He descansado y estoy enfocada! Me siento lista para el 2022, hay muchas cosas por venir, estoy emocionada de que todos lo vean “.

