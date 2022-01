Flor Polo ya no quiere hablar de Néstor: “Estoy enfocada en mi trabajo y en mis hijos”

Flor Polo continúa distanciada de Néstor Villanueva y, por el momento, prefiere no saber absolutamente nada del cantante. Durante una entrevista que ofreció este jueves 6 de enero, la joven aseguró que ahora solo está dedicada a sus hijos y a los proyectos laborales que tiene programados para este 2022, por lo que evitó entrar en detalles sobre su situación sentimental.

“Siempre pongo mis oraciones (en redes sociales), no solo por lo que paso yo, sino por lo que mucha gente está pasando (...) Ahorita estoy tranquila, enfocada en mi trabajo, en mis hijos , en seguir creciendo como mujer, en sacarme la mugre por mis hijos y seguir saliendo adelante como tiene que ser”, acotó.

“Yo estoy tranquila, he recibido el Año Nuevo con pie derecho (...) En realidad no opino nada al respecto (...) de otros temas no pienso hablar (...) Hace tiempo que no sé nada (sobre Néstor)”, añadió Florcita Polo.

De esta manera, da indicios de que aún atraviesa una fuerte crisis en su matrimonio con Néstor Villanueva, quien es padre de sus dos hijos.

Néstor Villanueva habla de distanciamiento con Flor Polo

Ante las especulaciones en torno a su matrimonio, Néstor Villanueva se refirió a su alejamiento de Florcita Polo durante una entrevista a un diario local.

“Lo que pasa es que tener una familia o una relación es un poco complicado, quién no ha tenido, de repente problemas, inconvenientes en casa”, detalló el cantante a Trome.

Florcita Polo y Néstor Villanueva se encuentran distanciados actualmente. Crédito: Florcitapolodiaz/Instagram

Jazmín Pinedo espera reconciliación de Florcita y Néstor

Al enterarse de la situación que atraviesa una de las parejas más estables de la farándula peruana, Jazmín Pinedo dijo tener esperanzas en una reconciliación entre Flor Polo y Néstor Villanueva.

“Esperemos que puedan solucionarlo. A veces las parejas pasan por buenos y malos momentos. O sea, no tiene que ser el punto final necesariamente”, manifestó.