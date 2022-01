Flavia Laos desmiente romance con Austin Palao tras pasar Año Nuevo juntos: “Estoy soltera”

A través de sus redes sociales, Flavia Laos habló sobre su cercanía con Austin Palao, quien participó en El poder del amor en Turquía.

Como se recuerda, los jóvenes modelos despertaron los rumores de un posible romance tras pasar juntos Año Nuevo. Ellos participaron en una divertida reunión de amigos.

Tras esto, Flavia Laos se pronunció a través de sus historias de Instagram para aclarar todo lo que se viene hablando de ella y Austin Palao.

La expareja de Patricio Parodi aseguró que no mantiene una relación amorosa con nadie, descartando de esta manera al hermano de Said Palao.

“Estoy supersoltera hasta que diga lo contrario. Ustedes saben que cuando ya no lo esté, en algún momento, se los voy a comentar, pero hasta ahora nada”, comentó.

No obstante, la joven modelo y actriz señaló que pasó un buen Año Nuevo “Recibí el 2022 con un plan fuera de lo común, me divertí muchísimo y use mi calzón amarillo, jeje”, señaló.

Said Palao sobre Flavia Laos: “Es una chica muy linda”

Said Palao, hermano de Austin Palao, comentó para las cámaras de +Espectáculos sobre lo que piensa del supuesto romance entre Flavia Laos y Austin. La pareja de Alejandra Baigorria solo tuvo palabras de elogios para la influencer.

“Es una chica linda. Yo la he tratado bastante a Flavia y me parece una excelente persona, pero yo no tendría ningún problema”, dijo.

Flavia Laos revela que ya no es amiga de Luciana Fuster

Luego de que Luciana Fuster fuera captada besando a Patricio Parodi, Flavia Laos aseguró que ya dejó en el pasado al chico reality y que ya no es más amiga de Luciana por cómo se han dado las cosas.