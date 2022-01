Ernesto Pimentel tomó una radical decisión con respecto a su salud y cómo se ha ido deteriorando. El presentador se sometió a una delicada cirugía para mejorar su calidad de vida.

A través de un comunicado, la popular ‘Chola Chabuca’ fue intervenido quirúrgicamente este jueves 6 de enero para un trasplante de cadera a causa de una extraña enfermedad que le impide caminar con normalidad.

“Ernesto Pimentel se sometió este jueves a un trasplante de cadera debido a que padece de necrosis avanzada; es decir, una extraña enfermedad que le carcome los huesos de esa zona y hay una mala circulación de sangre. Ese problema de salud no le permitía movilizarse bien y tenía que estar con un bastón hace ya más de 8 años”, se lee en el mensaje enviado por el equipo de prensa del conductor.

“A las 5 de la mañana, el actor cómico ingresó a la clínica Ricardo Palma y se mostró bastante optimista para esta intervención quirúrgica”, añadieron.

Ernesto Pimentel se sometió a trasplante de cadera tras caminar ocho años con bastón. Foto: Ernesto Pimentel/Instagram

Ernesto Pimentel no culpa a su personaje

Cabe señalar que el creador de la ‘Chola Chabuca’, Ernesto Pimentel, descartó que su malestar se deba a los enormes tacos que utiliza su personaje.

“Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo”, aclaró el también actor.

Ernesto Pimentel no culpa a su personaje de su enfermedad. Foto: Ernesto Pimentel /Instagram

Ernesto Pimentel y su lucha contra el VIH

Ernesto Pimentel contó que sufrió de discriminación por ser una persona con VIH, pero que gracias a su esfuerzo, las cosas fueron cambiando para él. “Es una realidad, pero el éxito y el dinero hace que se olviden de eso. Yo no soy un referente para eso, yo quiero que me vean que soy una persona que no se dio por vencida. Tu estado de salud no determina quién eres, sino tus ganas de salir adelante, de cuidar a los demás y a ti, sí”, dijo a Apropo.